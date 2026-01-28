Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan hệ sinh thái Xintel

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-ANĐT ngày 10/1/2026.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định: Năm 2024, Nguyễn Băng Thảo, sinh năm 1990, trú tại số 10/5A Nguyễn Cảnh Dị, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo 2 đối tượng: Nguyễn Duy Thịnh, sinh năm 1996, trú tại số 122/25 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc; Hà Tuấn Dũng, sinh năm 1989, trú tại số 10/5A Nguyễn Cảnh Dị, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác lập ra hệ sinh thái Xintel.

Hệ sinh thái này gồm 4 công ty: Công ty TNHH LNP Solutions, Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty cổ phần Tập đoàn Xintel và Công ty TNHH EDU CHAIN nhằm quảng cáo sự phát triển của công nghệ blockchain và tiền số.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đã thông qua nhân viên thị trường (leader) để đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu hệ sinh thái này là tiềm năng, được Nhà nước cho phép và được công nhận bởi các tổ chức uy tín sử dụng công nghệ blockchain nhằm mục đích lôi kéo người dân, nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền.

Việc mua bán và giới thiệu khách hàng của nhà đầu tư khi tham gia mua hoặc đào đồng XIN theo mô hình đa cấp: Khi F0 giới thiệu được 1 người mới tham gia đầu tư (F1) thông qua mã giới thiệu của mình thì F0 sẽ được hệ thống Xintel thưởng tiền hoa hồng trực tiếp là 10% số tiền đầu tư của F1; 5% số tiền đầu tư của F2; 2,5% số tiền đầu tư của F3... Hoa hồng trực tiếp này được trả bằng đồng USDT cộng vào tài khoản trên hệ thống Xintel của người giới thiệu.

Tuy nhiên, bản chất đồng tiền mã hóa XIN (XFactor Intelligence) chưa được niêm yết trên sàn giao dịch. Việc lôi kéo nhà đầu tư mua máy đào trên trang web bản chất chỉ là thuật toán để đào điểm XIN, việc tạo ra và định giá đồng XIN do các đối tượng tự thỏa thuận thực hiện và hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã khởi tố tạm giam 18 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; làm rõ số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được từ nhà đầu tư đều sử dụng vào việc chi phí hạ tầng, trả lương nhân viên và tiêu xài cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng hành vi của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai là người đã tham gia mua đồng XIN, các gói đào và cổ phần của dự án IPO liên quan đến đồng XIN thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0692889243). Hoặc liên hệ điều tra viên Trương Mạnh Tùng, SĐT: 0993362133.

NM (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)