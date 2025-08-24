Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch... rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Các đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ.

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng, sinh năm 1996, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang, sinh năm 1994, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2000, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng, sinh năm 2002, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1999, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội rửa tiền và Nguyễn Quang Trường, sinh năm 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội rửa tiền.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thái Thanh (CTV)