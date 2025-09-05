Công an làm việc với người đăng thông tin không chính xác về ngành điện lên mạng xã hội

Ngày 4/9, Công an xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã mời làm việc và nhắc nhở một công dân do đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh ngành điện.

Mới đây, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện thông tin cho rằng thời tiết tháng 8 đã bớt nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện giảm nhưng hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 của một số hộ vẫn cao hơn nhiều so với tháng 7. Đáng lưu ý, một số thông tin này được nhiều trang cá nhân, hội nhóm chia sẻ với số lượng lớn, trong khi chưa được kiểm chứng, thiếu tính chính xác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng.

Nội dung đăng trên Facebook cá nhân C.T.H sáng ngày 04/9/2025 gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành điện.

Cụ thể, sáng ngày 04/9/2025, trên Facebook cá nhân C.T.H đăng tải bài viết với nội dung:

"Các bác Sở Điện lực ơi... cứu nhà em. Một hộ gia đình nhỏ nhưng 3 tháng hè tiền điện đều đều hơn 3 triệu. Nhà em đã lắp công tơ theo dõi điện trong nhà và phát hiện sai phạm của anh chốt điện. Anh Mạnh (thợ điện Quảng Trung cũ) chốt điện ngày 31/8. Em đã ra chụp lại và chênh lệch gần 80 số điện. Công tơ theo dõi trong nhà 1 tháng 2 ngày mới chỉ 792 số nhưng phiếu thu tiền tháng này là 834 số. Em cần lời giải thích từ Điện lực"

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này đã được hơn 4.800 lượt chia sẻ trên nhiều trang cá nhân, hội nhóm đông thành viên. Một số trang còn xuyên tạc, thêm bớt nội dung theo hướng quy chụp, bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành điện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương và Công an kiểm tra, xác minh người đăng bài viết để làm rõ thông tin.

Công an xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa mời và làm việc với công dân C.T.H về việc đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Đơn trình bày của khách hàng C.T.H về việc đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Qua điều tra, được biết đây là công dân C.T.H, trú tại thôn Ngọc Trà I, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, tối cùng ngày, Công an xã Quảng Chính đã mời người này lên trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, C.T.H thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng là sai, gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và cá nhân liên quan. Được biết, đơn vị cung cấp điện cho hộ dân này là Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa - một tổ chức bán điện không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Sau đó, C.T.H đã chủ động đính chính thông tin trên các trang cá nhân/hội nhóm đã chia sẻ và cam kết không tái phạm.

Chủ tài khoản đã đính chính lại thông tin trên bài đăng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân và tổ chức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đăng tải, cung cấp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Vì vậy, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng, kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Khi có thắc mắc về hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngành điện để được kiểm tra và giải đáp khách quan, minh bạch. Đồng thời, khách hàng cần định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ, chập điện, nhằm tránh thất thoát điện năng và nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, khách hàng có điều kiện có thể xem xét đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản - tự tiêu, vừa giảm hóa đơn tiền điện, vừa thân thiện với môi trường.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, luôn lắng nghe và phục vụ khách hàng một cách chu đáo, tin cậy xứng đáng với niềm tin, sự đồng hành của chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Hùng Mạnh (CTV)