Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy

Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo đề án của Bộ Công an, hoạt động theo mô hình cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tại Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu các bên phối hợp, khẩn trương triển khai tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các cơ sở cai nghiện ma túy, lập phương án xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ sở cai nghiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả khảo sát thực tiễn để đảm bảo công tác chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Công an thành phố.

Bên cạnh đó, có báo cáo, đánh giá thực trạng các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bao gồm kiểm kê tài sản, tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất để chuẩn bị bàn giao. Đồng thời, đối với các đơn vị trực thuộc sau khi hợp nhất, sáp nhập, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp luật và quy định liên quan cũng sẽ được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với việc thực hiện sau sắp xếp, tiếp nhận.

Ảnh minh họa

Tại Bắc Giang, Công an tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận nhiệm vụ. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành để đảm bảo quá trình bàn giao thông suốt, không gián đoạn.

Đồng thời phối hợp kiểm kê, bàn giao và tiếp nhận toàn bộ, nguyên trạng tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, trang bị phương tiện và tổ chức thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao (dự kiến thực hiện từ 1/3/2025); hoàn thiện thủ tục bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, hồ sơ tài liệu và các nội dung liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt (xong trước ngày 20/2/2025).

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1 cơ sở cai nghiện bắt buộc, địa chỉ tại thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang đang điều trị cai nghiện bắt buộc cho 232 học viên.

Tại Bình Phước, từ 1/3/2025, Trung tâm cai nghiện Minh Lập sẽ do Công an tỉnh quản lý và đổi tên thành Cơ sở cai nghiện số 5, hoạt động theo mô hình cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trung tâm hiện có hơn 100 cán bộ, công nhân viên và hơn 900 học viên.

Hiện Ban giám đốc trung tâm đã có ý kiến về công tác nhân sự sau chuyển giao. Về việc này, Công an tỉnh khẳng định: Bộ Công an có chủ trương sẽ tiếp nhận và tuyển dụng thẳng vào lực lượng công an những cán bộ đang làm việc tại trung tâm có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an về lý lịch, sức khỏe và vị trí công việc đang làm. Những cán bộ, công nhân viên khác nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc sẽ được ký hợp đồng lao động.

Tại Hòa Bình, tỉnh tiếp tục triển khai dự án xây dựng một trung tâm cai nghiện. Việc điều trị Methadone vẫn do Sở Y tế phụ trách.

Như vậy, theo Nghị quyết 18 về điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan, từ ngày 1/3/2025, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai sẽ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an. Việc chuyển giao này thực hiện theo tinh thần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo VOV