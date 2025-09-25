Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không tiền mặt

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không tiền mặt

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không tiền mặt

Chủ phương tiện thực hiện định danh ngay trên ứng dụng VETC.

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/10, chủ phương tiện ôtô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mới có thể đi qua trạm thu phí.

Thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguyên nhân chủ yếu được Cục Đường bộ chỉ ra là do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng; ...

Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định của Nghị định.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Qua kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống thu phí điện tử không dừng trước đây, giai đoạn đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trong công tác dán thẻ, việc nạp tiền, sử dụng dịch vụ,... Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay hệ thống thu phí điện tử không dừng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại trạm thu phí.

Cục Đường bộ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành công theo đúng lộ trình.

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới); các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân lực giải đáp các vướng mắc và hỗ trợ các chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Phương tiện #Thanh toán #kết nối #không dùng tiền mặt #đường bộ #thực hiện #Dịch vụ #phối hợp #Trạm thu phí #Tài khoản ngân hàng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nguyệt Ấn nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Nguyệt Ấn nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Nguyệt Ấn đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu giải quyết các tồn đọng, vướng mắc nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách...
Hành trình kiến tạo thế hệ công dân toàn diện

Hành trình kiến tạo thế hệ công dân toàn diện

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra những định hướng phát triển con người mới hướng tới năm 2045. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hệ thống giáo dục phải được đổi mới sâu rộng, tập trung phát triển các kỹ...
Đảm bảo an toàn cho người dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét

Đảm bảo an toàn cho người dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Có địa hình phức tạp nên tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thiên tai cực đoan như sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, ngập lụt... Vào mùa mưa lũ, hàng ngàn hộ dân phải sống trong nỗi lo lắng, bất an thường trực. Để đảm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long