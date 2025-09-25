Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không tiền mặt

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ phương tiện thực hiện định danh ngay trên ứng dụng VETC.

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/10, chủ phương tiện ôtô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mới có thể đi qua trạm thu phí.

Thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguyên nhân chủ yếu được Cục Đường bộ chỉ ra là do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng; ...

Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định của Nghị định.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Qua kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống thu phí điện tử không dừng trước đây, giai đoạn đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trong công tác dán thẻ, việc nạp tiền, sử dụng dịch vụ,... Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay hệ thống thu phí điện tử không dừng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại trạm thu phí.

Cục Đường bộ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành công theo đúng lộ trình.

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới); các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân lực giải đáp các vướng mắc và hỗ trợ các chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.

Theo TTXVN