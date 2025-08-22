Cố vấn an ninh Mỹ và Châu Âu thảo luận phương án quân sự cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo quân sự từ Mỹ và một số nước châu Âu hôm 21/8 đã trình bày các lựa chọn để cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông đến Nhà Trắng ngày 18/8/2025. Ảnh: Reuters.

Động thái diễn ra sau lời cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giúp bảo vệ Ukraine theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Một tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu đã xây dựng các phương án quân sự để các cố vấn an ninh quốc gia đồng minh xem xét một cách phù hợp. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo quân sự đang chuẩn bị các phương án này.

Bộ trưởng quốc phòng các nước Mỹ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Vương quốc Anh và Ukraine đã họp tại Washington từ ngày 19 đến 21/8. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump, đã tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với các đối tác châu Âu để thảo luận về các lựa chọn.

Một quan chức Mỹ cho biết, Rubio đã nói chuyện với Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Jonathan Powell, người đứng đầu nội các của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Bjoern Seibert, Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO Geoffrey van Leeuwen và các đối tác an ninh quốc gia khác tại Pháp, Ý, Đức và Phần Lan.

Các chi tiết cuối cùng vẫn phải được hoàn thiện, nhưng các nước châu Âu sẽ cung cấp “phần lớn” lực lượng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Điều này tương tự như bình luận của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Châu Âu sẽ phải gánh chịu “phần lớn” chi phí của hoạt động này.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ không triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine nhưng vẫn để ngỏ khả năng tham gia các hoạt động quân sự khác, bao gồm cả hỗ trợ trên không.

Một lựa chọn là gửi lực lượng châu Âu tới Ukraine nhưng để Mỹ nắm quyền chỉ huy và kiểm soát.

Sự hỗ trợ trên không của Mỹ có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và thiết lập vùng cấm bay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều ủng hộ việc triển khai quân đội như một phần của liên minh tự nguyện, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự cởi mở với sự tham gia của Berlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua. Kiev cùng các đồng minh lo ngại ông có thể tìm cách ép buộc một thỏa thuận theo các điều khoản của Nga.

TD (theo Reuters)