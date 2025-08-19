Có gì đặc biệt tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất của Viettel?

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển lớn nhất của Viettel chính thức được khởi công tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội) vào sáng 19/8. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13ha. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam.

Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, Radar,... để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây,... để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Công trình được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường.

Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, được sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết việc khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel hôm nay là nội dung được Viettel triển khai quyết liệt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 15/3 vừa qua, khi Thủ tướng đến thăm và làm việc với Viettel về các chương trình nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Theo Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Viettel không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn xây dựng hệ sinh thái R&D hoàn chỉnh: Thu hút và trọng dụng nhân tài, hợp tác với các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo.

"Đây sẽ là “ngôi nhà thứ hai” của 2.500 nhân sự công nghệ chất lượng cao của Viettel," ông nói.

Chính thức khởi công Dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Viettel đã xác định làm chủ 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia là AI, bán dẫn, Cloud, an ninh mạng, 5G/6G, robot hình người, hàng không vũ trụ, blockchain, vật liệu mới. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Tập đoàn đã và đang huy động mọi nguồn lực, gấp rút xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước.

"Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: Đi tới đích với tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất," Thiếu tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh./.

Theo TTXVN