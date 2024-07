Chuyện những người “vác tù và hàng tổng” ở Quan Sơn

Bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Quan Sơn luôn được người dân nhắc đến với sự kính trọng. Bởi, họ không chỉ "vác tù và hàng tổng” mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

NCUT Hà Ngọc Quế (thứ 2 từ phải sang), khu phố 4, thị trấn Sơn Lư tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến bản Na Ấu, xã Tam Thanh hỏi thăm ông Lương Văn Nọong, NCUT dân tộc Thái, ai cũng biết. Không chỉ gương mẫu “nói đi đôi với làm”, ông còn luôn gần gũi, sâu sát với Nhân dân và có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển địa phương. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nọong chia sẻ: “Na Ấu là bản thuộc xã biên giới, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, phát huy vai trò NCUT, tôi luôn chủ động tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo ANTT ở khu dân cư; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Với suy nghĩ trên, nhiều năm qua bà con bản Na Ấu đã quen thuộc với hình ảnh ông Nọong đi đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có các hành vi, biểu hiện vi phạm pháp luật. Khi phát hiện có đối tượng, vụ việc gây mất ANTT hoặc có bạo lực gia đình, thiên tai, hỏa hạn... thì ông cùng với Nhân dân báo ban quản lý bản, tổ trưởng tổ ANTT thông báo trên loa truyền thanh hoặc hô hoán để huy động các hộ gia đình tham gia và các đơn vị đóng chân trên địa bàn hỗ trợ... Với phương pháp tuyên truyền hiệu quả, thực hiện cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”, công tác ANTT ở bản luôn được đảm bảo.

Cá nhân ông Nọong đã tham gia cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin có giá trị về ANTT; phối hợp với chính quyền, lực lượng công an, tổ bảo vệ ANTT, tổ an ninh xã hội tham gia tuyên truyền và vận động 100% Nhân dân trong bản tham gia các hoạt động như: “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Xây dựng nông thôn mới”... Từ đó, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, xây dựng Na Ấu luôn đạt danh hiệu bản văn hóa, an toàn về ANTT.

Một tấm gương NCUT tiêu biểu nữa là ông Hà Ngọc Quế ở khu phố 4, thị trấn Sơn Lư. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm trong lực lượng công an, ông đã phối hợp với các thành viên câu lạc bộ công an hưu trí để tuyên truyền cho Nhân dân nơi sinh sống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cho Nhân dân không nghe không theo những luận điệu của kẻ xấu, chia rẽ đoàn kết giữa cán bộ với Nhân dân.

Để mọi công dân trong khu phố từng bước đi vào hoạt động có nền nếp theo hương ước đã xây dựng, ông cùng với đảng viên luôn tiên phong và cam kết không vi phạm hương ước đề ra. Phát huy quy chế dân chủ trong các cuộc họp, tìm chọn những nội dung sát với tình hình thực tế tại khu dân cư, như vấn đề vệ sinh môi trường; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Với chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân nên được Nhân dân đồng thuận cao thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đến nay khu phố 4 trở thành khu phố đảm bảo các tiêu chí khu phố văn minh; các hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ khu phố luôn được cấp trên đánh giá cao, các tệ nạn được kiềm chế và ngăn chặn, khu phố không còn tội phạm và tệ nạn xã hội, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

“Được Nhân dân trong khu phố tín nhiệm, bầu là NCUT, đối với tôi là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm. Tôi rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng khu dân cư ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội ngày một phát triển, ANTT được giữ vững, xứng đáng là khu phố văn minh; khu phố xanh, sạch, đẹp của thị trấn Sơn Lư”, ông Quế chia sẻ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Sơn có 94 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua họ đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, XDNTM, xóa đói giảm nghèo; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội... góp phần xây dựng quê hương thêm khởi sắc.

Bài và ảnh: Trung Hiếu