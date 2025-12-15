Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên sẵn sàng “xông đất” Sân bay Long Thành

Tàu bay Boeing 787 lớn nhất của Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ được sử dụng cho chuyến bay kỹ thuật “xông đất” Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào chiều ngày 15/12.

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ thực hiện “xông đất” Sân bay Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sau khi chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15/12 bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và khai thác, các chuyến bay chính thức đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 19/12 trên chặng bay Nội Bài-Long Thành-Nội Bài.

Chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh xuống Long Thành, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết tàu bay Boeing 787 của Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ được sử dụng cho chuyến bay kỹ thuật vào chiều ngày 15/12 sẽ là chuyến bay đầu tiên “xông đất” Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, máy bay này sẽ cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, sau đó sẽ quay trở lại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Để bảo đảm chuyến bay kỹ thuật diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện dọn dẹp vệ sinh kiểm tra và bảo đảm không có chướng ngại vật trong khu vực dải bay; hoàn thiện các hạng mục khu bay; bố trí đầy đủ xe cứu hỏa, trang thiết bị mặt đất, cùng đội ngũ nhân viên khai thác đủ năng lực, có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. ACV phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình tổ chức bay.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu các công trình, trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay; hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép cho hệ thống thiết bị, nhân viên hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Vietnam Airlines chủ động phối hợp với ACV để rà soát, đánh giá điều kiện khai thác hệ thống sân đường khu bay, chuẩn bị tàu bay, tổ lái và lực lượng kỹ thuật phục vụ chuyến bay.

Nhằm chuẩn bị cho chuyến bay thương mại đầu tiên chính thức hoạt động, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn và sân đỗ tàu bay trước nhà ga hành khách, cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo, sơn kẻ tín hiệu. Công tác đo sức chịu tải hệ thống sân đường cũng đã được thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện khai thác tàu bay lớn nhất theo thiết kế.

Bên cạnh đó, ACV đã hoàn thành tuyến đường kết nối T1, T2 và thi công xong đường tiếp cận trục chính nội cảng trước ngày 15/12, cũng như xây dựng phương án khai thác tàu bay, phương án phục vụ mặt đất và bố trí nhân sự phù hợp.

“Công tác bảo đảm hoạt động bay, vùng trời và phương thức bay; lắp đặt đồng bộ các hệ thống kỹ thuật quan trọng như radar sơ cấp, radar thứ cấp, đài dẫn đường, đồng thời hoàn thiện phương thức bay và phương án khai thác tối ưu cho khu vực Tân Sơn Nhất-Long Thành, cũng như điều động nhân sự kiểm soát viên không lưu có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm đầy đủ năng lực và giấy phép theo quy định,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay./.

Theo Vietnam+