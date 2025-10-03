Chung sức xây dựng phường Đông Sơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Sáng 3/10, Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 188 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Đông Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của các phường : Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh. Nhiệm kỳ qua, các chương trình hành động của Đại hội MTTQ phường đã được triển khai hiệu quả, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được Nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện đời sống. MTTQ phường vận động hơn 1.000 hộ dân hiến 23.000 m2 đất, đóng góp 448 tỷ đồng xây dựng 10,4km đường giao thông nông thôn.Toàn phường có 6/6 xã (cũ) đạt chuẩn NTM nâng cao, 3/6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 39/41 thôn được công nhận NTM kiểu mẫu.

Phong trào xóa nhà tạm huy động 437,4 triệu đồng, vượt 11% chỉ tiêu được giao. Công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh; hoạt động MTTQ tiếp tục đổi mới, hiệu quả.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Mạnh Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ phường Đông Sơn đã đạt được thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn, phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ phường cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung giám sát các vấn đề thiết thực, được người dân quan tâm; tăng cường phối hợp với chính quyền trong tiếp xúc cử tri, đối thoại, tạo đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, phường Đông Sơn tặng hoa chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Bà Lê Thị Thủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

