Chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã Hoằng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chiều 2/10, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 188 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống tổ chức của Mặt trận được củng cố, kiện toàn; phương thức tổ chức hoạt động MTTQ xã có nhiều đổi mới rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, vai trò, vị thế của MTTQ ngày càng được khẳng định sau khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cấp ủy địa phương giao phó...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến Vũ Đức Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn xã đã vận động 171 hộ tự nguyện hiến 2.528,63 m2 đất; tự giác tháo dỡ 2.371 m2 cổng, tường rào và các công trình khác; xây dựng mới và nâng cấp nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ, lắp đặt nhiều trang thiết bị... với tổng kinh phí gần 643,2 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã có những kết quả tích cực. Từ nguồn quỹ vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 căn nhà, tổng nguồn lực huy động 1,64 tỷ đồng.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; về truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng của quê hương, đất nước, những đổi thay tích cực trên quê hương xã Hoằng Tiến. Từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, sức mạnh tinh thần to lớn, niềm tự hào và khát vọng cống hiến thôi thúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực cố gắng vươn lên, tích cực xây dựng xã Hoằng Tiến thành đô thị hiện đại.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.Ông Vũ Đức Lâm được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga