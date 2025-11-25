Chuẩn bị sẵn phương án vận hành hoạt động Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị để vận hành hoạt động 2 bệnh viện sau khi hoàn thành cơ sở 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 637/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành 2 công trình dự án, phấn đấu hoàn thành xây dựng trước ngày 30/11/2025 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu tổ chức khánh thành 2 công trình cùng dịp với Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại tại 2 công trình dự án.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy 2 bệnh viện

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an; tập trung thực hiện các hạng mục cụ thể, các dự án thành phần của 02 công trình dự án, hoàn thành việc xây dựng trước ngày 30/11/2025 và tổ chức nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn vận hành theo quy định.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo 2 bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động 2 bệnh viện sau khi hoàn thành 2 công trình dự án.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của 02 bệnh viện; khẩn trương báo cáo Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 31/10/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực tiếp tục bám sát tình hình thực tế; trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ tiến độ các công việc, hạng mục còn lại cần triển khai thực hiện để hoàn thành 2 công trình dự án; chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần về tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Công an tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu để thực hiện hiệu quả các phương án, giải pháp đã được các cơ quan thống nhất và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định thiết kế, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định để đảm bảo điều kiện vận hành 2 bệnh viện sau khi hoàn thành 2 công trình dự án.

Thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ làm việc tại 2 bệnh viện

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu xử lý, giải quyết các công việc phát sinh và hoàn thành các nhiệm vụ, công việc liên quan theo đúng tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-CP; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục còn lại theo quy định.

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Bộ Y tế trong việc hoàn thiện hồ sơ về các cơ chế đảm bảo việc vận hành hoạt động của 02 bệnh viện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ làm việc tại cơ sở 2 của 2 bệnh viện; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng bên ngoài công trình dự án và đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa vào sử dụng thuận lợi ngay khi hoàn thành 2 công trình dự án./.

