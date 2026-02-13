Chuẩn bị các điều kiện tái đàn vật nuôi

Sau khi xuất bán đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường Tết Nguyên đán, người chăn nuôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái đàn sau tết để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Người chăn nuôi xã Tây Đô phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại trước khi đưa con giống mới nhập đàn.

Ngay sau khi xuất bán đàn gà hơn 10 nghìn con, ông Trương Ngọc Huy, xã Như Thanh đã nhanh chóng thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; mua thêm các dụng cụ chăn nuôi... Năm nay, với cảnh báo về dịch bệnh cúm gia cầm, ông cũng thận trọng hơn trong công tác vệ sinh chuồng trại, để trống chuồng đủ thời gian quy định... Ông Huy cho biết: “Việc tái đàn thường được tập trung khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, đây là thời điểm giao mùa, có mưa, độ ẩm cao nên con giống dễ bị giảm sức đề kháng, phát sinh dịch bệnh. Để thuốc sát trùng phát huy hiệu quả tối đa, tôi dọn bỏ toàn bộ chất độn chuồng cũ, bụi bẩn, mạng nhện... bám trên mái nhà, tường, nền, bạt che và các thiết bị trong chuồng; sau đó dùng máy xịt áp lực cao để phun thuốc khử trùng, ưu tiên các sản phẩm có diệt khuẩn rộng, được cơ quan thú y khuyến cáo; bảo đảm hoạt động ổn định trên nhiều bề mặt như nhựa, xi măng, gỗ... mà không gây ăn mòn hay ảnh hưởng đến thiết bị trong chuồng”. Bên cạnh đó, việc lựa chọn con giống đóng vai trò then chốt; phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, đã được tiêm các loại vắc-xin cần thiết... Nhất là, thực hiện nuôi cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi bệnh trước khi cho nhập đàn; sử dụng bóng điện, bổ sung chất độn chuồng để giữ ấm cho con nuôi.

Tại trang trại nuôi lợn rừng của anh Ngô Đình Tuấn, xã Thọ Xuân, năm qua giá lợn hơi có dấu hiệu khởi sắc nên vụ nuôi mới gia đình anh sẽ tăng đàn, đầu tư sửa lại hầm biogas để phù hợp với quy mô chăn nuôi. Theo anh Tuấn: “Việc chuẩn bị các điều kiện về chuồng trại, thức ăn... là điều kiện quyết định kết quả chăn nuôi, vì vậy sau khi xuất bán lứa lợn cũ, tôi đã dùng vòi tăng áp để xịt rửa chuồng, dọn chất thải, thực hiện để trống chuồng 21 ngày. Bên cạnh đó, nhập con giống từ cơ sở giống uy tín, được tiêm vắc-xin đầy đủ; nhất là, chuẩn bị các loại vitamin, thảo dược để trộn cùng thức ăn, nhằm nâng cao khả năng tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho con giống khi mới được di chuyển về môi trường sống mới. Đối với lợn, gia đình tôi cũng hạn chế người ra vào chuồng trại, đào hố sát trùng trước cửa chuồng nuôi”.

Trước tình hình thực tế của ngành chăn nuôi, trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi, người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường, về lượng cung cầu, nơi tiêu thụ sản phẩm để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế; không tái đàn ồ ạt. Về con giống, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, người dân nên duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn con giống có chất lượng; đối với những cơ sở, hộ chăn nuôi nhập con giống bên ngoài, cần tìm hiểu các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện các biện pháp như cải tạo chuồng trại thông thoáng, tránh gió lùa, mưa dột; sử dụng vôi bột, hoặc các loại hóa chất sát trùng để phun, khử trùng chuồng trại; thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng vắc-xin; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học... Đi đôi với đó, trong quá trình chăn nuôi, người dân phải thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi, khi thấy những hiện tượng bất thường, như: sốt cao, bỏ ăn, ho, khó thở... phải nhanh chóng nuôi nhốt cách ly để kiểm tra, theo dõi, điều trị; đồng thời, báo cho cán bộ thú y để được hướng dẫn biện pháp phòng, trị bệnh thích hợp. Các địa phương cần tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn giám sát thực tế đối với số lượng con nuôi được tái đàn, tiếp nhận hồ sơ kê khai tái đàn của các hộ chăn nuôi, kiên quyết không thực hiện tái đàn đối với những hộ chăn nuôi không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Việc chuẩn bị các điều kiện để tái đàn không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân mà còn góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bài và ảnh: Lê Ngọc