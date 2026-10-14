Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi bứt phá trong chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh”

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống y tế, hướng tới đạt những bước tiến mang tính quyết định trong Sáng kiến “Trung Quốc Khỏe mạnh” giai đoạn 2026-2030.

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Phát biểu tại Hội nghị Y tế Toàn quốc Trung Quốc vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sức khỏe người dân là thước đo quan trọng phản ánh sự thịnh vượng và sức mạnh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, kể từ Đại hội XII Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, Bắc Kinh đã xây dựng thành công hệ thống dịch vụ y tế, y học cổ truyền, kiểm soát dịch bệnh và bảo hiểm y tế có quy mô lớn nhất thế giới. Nhờ đó, tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc năm 2025 đã tăng lên mức 79,25 tuổi, đưa các chỉ số sức khỏe chính của nước này đứng đầu trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao và các nước có quy mô dân số trên 100 triệu người.

Hướng tới mục tiêu xây dựng một “Trung Quốc khỏe mạnh” với hệ thống dịch vụ y tế cân bằng, bao trùm và chất lượng cao, nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ ra rằng phòng bệnh là phương pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất. Ông yêu cầu củng cố hệ thống phòng ngừa dịch bệnh từ gốc, tối ưu hóa mạng lưới cơ sở y tế để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo tồn y học cổ truyền và đào tạo đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao. Ông cũng nhấn mạnh cam kết hợp tác quốc tế nhằm xây dựng cộng đồng chung sức khỏe cho nhân loại, giải quyết các thách thức y tế toàn cầu.

Trong khi đó, phát biểu bế mạc Hội nghị ngày 13/10, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh việc triển khai các định hướng của Chủ tịch Tập Cận Bình, gắn phát triển y tế với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, trẻ em.

Thanh Giang