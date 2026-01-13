Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Sáng nay, 13/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt; giới thiệu danh sách người ứng cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; thông tin về tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; các cử tri phát biểu ý kiến.

Cho ý kiến tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao công tác tổ chức của hội nghị; bày tỏ sự tin tưởng và thống nhất cao với sự giới thiệu dự kiến của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan trong Quốc hội về toàn bộ 122 đồng chí ra ứng cử ĐBQH khóa XVI. Đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn, các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Đối với các đồng chí được giới thiệu tái cử, các ứng cử đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đặc biệt là những đóng góp rất trách nhiệm và quyết liệt, góp phần vào những thành tựu to lớn của Quốc hội trong nhiệm kỳ 15 vừa qua, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và hoàn thành một khối lượng công việc lớn lao, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các đồng chí được giới thiệu ứng cử lần đầu, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm, trình độ, năng lực và phẩm chất, đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Các cử tri tin tưởng các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI lần này trúng cử, trở thành những người đại biểu đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh của mình vào công việc chung của Quốc hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại diện những người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, đòi hỏi mỗi đại biểu phải luôn giữ cho mình tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách.

Nếu được tín nhiệm, đại diện người được giới thiệu ứng cử khẳng định, sẽ giữ vững phẩm chất của người đại biểu Quốc hội, không ngừng học hỏi rèn luyện, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, chủ động tham gia góp ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 đồng chí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

