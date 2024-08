Chủ tịch hội phụ nữ tận tâm, trách nhiệm

Năm 2014, chị Nguyễn Thị Chung đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Long (Hà Trung). Công việc mới hoàn toàn khiến chị luôn trăn trở vì chưa có kinh nghiệm trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, ban chấp hành (BCH) hội, hội viên và sự nỗ lực của bản thân, chị Chung sớm bắt nhịp với công việc, từng bước đưa phong trào hoạt động hội có nhiều dấu ấn.

Chị Nguyễn Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Long cùng hội viên chăm sóc “Hàng rào xanh”.

Nhận nhiệm vụ mới, chị Chung cũng chịu nhiều “áp lực”, làm sao giữ vững thành tích và phát triển tổ chức hội, phong trào phụ nữ hơn nữa. Chị đã sắp xếp thời gian đi cơ sở nắm bắt thực tế và tranh thủ ý kiến đóng góp của chị em trong BCH để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bản thân chị chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các lớp tập huấn do hội cấp trên tổ chức để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động hội tại cơ sở, chị cùng BCH lựa chọn nội dung và cách thức triển khai phù hợp với đặc điểm của từng chi, tổ hội và hội viên. Do đó, các phong trào của hội đã được chị em hội viên tin tưởng và nhiệt tình hưởng ứng.

Nổi bật là hằng năm, hội đăng ký với cấp ủy thực hiện công tác vệ sinh môi trường, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, vận động hội viên mua BHYT, BHXH... Hoạt động nào cũng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiệm kỳ đầu đảm nhận vai trò chủ tịch hội (2016-2021), chị cùng BCH đã giúp 168 lượt hộ nghèo, trong đó vận động được 55 hộ nghèo thoát nghèo (có 16 hộ là người dân tộc Mường), góp phần cùng toàn xã giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 từ 12,6% xuống còn 2,18% năm 2021; xây dựng được 114 ngõ tự vệ sinh môi trường; 3,5km tuyến đường tự quản; duy trì và nhân rộng mô hình “Đường hoa phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường xanh” dài 5,6km với các loại cây lát, sao đen, dừa lùn, hoa ban... từng bước xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo diện mạo vùng quê đáng sống.

Tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội nhiệm kỳ thứ II (2021-2026), chị Chung xác định vai trò, trách nhiệm nặng nề hơn nên càng nỗ lực, cố gắng. Giai đoạn này, xã tập trung thực hiện về đích NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị loại V trước năm 2025, do đó chị cùng BCH hội bàn và đảm nhận với cấp ủy thực hiện tốt tiêu chí môi trường. Vào cuối tuần, thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, cán bộ hội cùng hội viên duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn hội viên cắt cành cây chuỗi ngọc để giâm cắm bầu đất trồng “Hàng rào xanh”, đường hoa... Việc tưởng đơn giản nhưng thực sự kỳ công và cần sự chung sức của chị em. Chị Chung cùng BCH về các chi hội, trực tiếp làm với hội viên, động viên chị em khắc phục khó khăn chăm chút công trình “Hàng rào xanh”, “Đường hoa” của hội để tạo dấu ấn. Được cấp ủy hỗ trợ một phần giống cây, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ công máy đào san lấp mặt bằng, đổ đất ven đường, chị em góp công... Đến nay, Hội LHPN xã đã trồng, chăm sóc được 7,5km đường hoa, hàng rào xanh; 100% các chi hội có đường hoa và đoạn đường xanh được cắm biển, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng giao thông nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, xây dựng các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Là xã có dân số đông, địa bàn rộng và có hai dân tộc Kinh và Mường cùng sinh sống, chị Chung đã chỉ đạo thành lập nhiều mô hình, loại hình câu lạc bộ nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, như: Câu lạc bộ “Dân vũ thể thao”, “Bóng chuyền hơi”, “Nhà sạch - Vườn đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Tổ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”... Các phong trào hoạt động của hội đã tạo sự lan tỏa, thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội đạt 89,3% tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương.

Chị Chung luôn trăn trở và cảm thông với hoàn cảnh hội viên phụ nữ và trẻ em khó khăn. Chị cùng BCH hội chỉ đạo, duy trì hiệu quả các mô hình, như: xây dựng mái ấm tình thương; “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”... Trong đó, nhóm mẹ đỡ đầu đã kết nối, nhận đỡ đầu 38 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ từ 200 - 300 ngàn đồng/tháng/trẻ trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí là 94,8 triệu đồng.

Phát huy lợi thế của địa phương có diện tích đất đồi nhiều, chị Chung đã cùng tập thể BCH hội chỉ đạo, động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ trang trại đồi rừng như: trồng dứa, mía, cây ăn quả (bưởi da xanh, bưởi Tân Lạc, ổi, táo...); kết nối cho hội viên vay vốn; thành lập nhiều tổ, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt là xây dựng 3 mô hình kinh tế tập thể, gồm: Tổ hợp tác “Sản xuất rau an toàn”, “sản xuất củ, quả an toàn do phụ nữ làm chủ”; tổ hợp tác “Chăn nuôi gà thịt thả vườn an toàn sinh học gắn với bao tiêu sản phẩm”... Qua đó, giúp đời sống hội viên từng bước được cải thiện và hội giúp được nhiều hội viên khó khăn hơn, tiếp sức cho con em hội viên đến trường.

10 năm làm Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Chung luôn tận tụy, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm. Năm 2021, chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2023 được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của hội và phong trào phụ nữ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Minh Trang