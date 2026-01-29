Chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, tâm huyết

Gắn bó nhiều năm với công nhân lao động, ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina luôn được đoàn viên, người lao động (NLĐ) tin tưởng bởi sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần tận tâm trong công việc. Từ những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu của NLĐ, ông đã góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tạo sự gắn bó giữa NLĐ với doanh nghiệp.

Ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của công nhân.

Công ty TNHH Winners Vina trên địa bàn xã Nga Sơn là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 NLĐ. Xác định rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, ông Ngọ luôn bám sát cơ sở, gần gũi NLĐ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tham mưu, đề xuất với ban giám đốc các giải pháp chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.

Với phương châm “lấy NLĐ làm trung tâm của mọi hoạt động”, ông Ngọ cùng ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Theo đó, công ty thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 vào dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ tiền ăn ca 17.000 đồng/người/ngày, xăng xe 300.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ dinh dưỡng từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng/người/tháng; thưởng năng suất cho công nhân may... Những chính sách này đã góp phần ổn định đời sống, tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Không chỉ quan tâm đến thu nhập, ông Ngọ còn đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho NLĐ. Từ thực tế sản xuất, ông tham mưu lắp đặt thêm hệ thống giàn mát tại các nhà xưởng và khu vực căng tin; trang bị máy cung cấp nước uống nóng, lạnh tại nơi làm việc; tăng cường trang bị bảo hộ lao động; phối hợp tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy hằng năm với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, môi trường làm việc từng bước được cải thiện, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về tinh thần trách nhiệm, nêu gương, ông Ngọ luôn đi đầu trong các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng không gian làm việc xanh - sạch - đẹp. Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên tham gia phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty. Đặc biệt, mô hình công viên cây xanh do ông tham mưu xây dựng đã tạo không gian sinh hoạt, thư giãn lành mạnh cho công nhân trong giờ nghỉ giữa ca, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở dưới sự chỉ đạo của ông đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến, khuyến khích đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ông Ngọ còn quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên như chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”, tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện... Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã góp phần củng cố niềm tin của NLĐ vào tổ chức công đoàn, tạo sự gắn bó giữa NLĐ với doanh nghiệp.

Với sự tận tâm, trách nhiệm đối với NLĐ, ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina đã trở thành “cầu nối” tin cậy giữa NLĐ và doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người sử dụng lao động và NLĐ.

