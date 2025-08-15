Chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT,TKCN&PTDS) tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Công văn số 93/PCTT,TKCN&PTDS về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực Giữa Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 15/8, vị trí áp thấp ở khoảng 13.5-14.5 độ vĩ Bắc; 113.5-114.5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo từ nay đến ngày 24/8, trên biển có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh; mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Thực hiện Công văn số 5525/BNNMT-ĐĐ ngày 14/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới; Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các xã, phường ven biển và có hoạt động nghề cá: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với UBND các xã, phường thuộc khu vực đồng bằng, trung du và miền núi: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM