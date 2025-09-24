Chủ động ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 13/PTDS về việc chủ động ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông.

Dự báo đường đi và cường độ của bão Bualoi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Bualoi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin.

Hồi 7h00 ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 132,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Thực hiện Công văn số 04/BCĐ-BNNMT ngày 24/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với bão Bualoi, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Theo đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Thanh Hoá, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hoá và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

NM