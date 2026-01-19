Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ngày 19/1 vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 21/1/2026, không khí lạnh tăng cường mạnh, khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trong các ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ phổ biến tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dao động từ 11-14 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Cùng với đó, từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; rà soát, cập nhật phương án ứng phó, đặc biệt chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú, tuyệt đối không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với gió mạnh trên biển, các sở, ngành, địa phương ven biển và các đơn vị có hoạt động nghề cá được yêu cầu theo dõi sát bản tin dự báo; thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển; các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình theo quy định.

