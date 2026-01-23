Chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, xây dựng hình ảnh Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn văn minh, hấp dẫn

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý dịch vụ, chỉnh trang đô thị, tăng cường phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động du lịch hè 2026 theo hướng liên kết, khác biệt hóa sản phẩm, xây dựng Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn văn minh, hấp dẫn, bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, đã có buổi làm việc với UBND các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch biển, đồng thời bàn các giải pháp trọng tâm chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với không ít khó khăn về nguồn lực, song hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, từng bước giữ vững vai trò là “đầu tàu” du lịch của tỉnh. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách được chú trọng; ý thức xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện từng bước được nâng lên.

Đại diện phường Sầm Sơn báo cáo công tác phát triển du lịch tại buổi làm việc.

Đại diện phường Sầm Sơn cho biết, năm 2025 hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, khẳng định là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Địa phương hiện có hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch khá đồng bộ, song áp lực trong mùa cao điểm rất lớn, đặc biệt là công tác quản lý giá dịch vụ, hoạt động xe điện, vệ sinh môi trường và tổ chức không gian du lịch ven biển. Năm 2025, phường đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 17,48 nghìn tỷ đồng.

Đại diện các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tại buổi làm việc.

Phường Sầm Sơn kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn để phường sớm đưa vào đấu thầu, khai thác Quảng trường biển, hubway và các khu tắm tráng trên không gian phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn phường. Hỗ trợ kinh phí đặc thù cho phường trong công tác quản lý hoạt động du lịch, tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch và chỉ đạo về phương án bố trí ngân sách để đảm bảo tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Đại diện phường Nam Sầm Sơn báo cáo công tác phát triển du lịch tại buổi làm việc.

Đại diện phường Nam Sầm Sơn nhấn mạnh lợi thế về quỹ đất và dư địa phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao. Năm 2025, tổng lượt khách đến các khu nghỉ dưỡng, điểm đến trên địa bàn phường khoảng trên 2 nghìn lượt, tổng thu ước đạt 217 tỷ đồng; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện lãnh đạo các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý các hoạt động du lịch; quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập; sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, độc đáo; du lịch còn mang tính mùa vụ... Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch còn hạn chế, hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch cao cấp.

Phường Nam Sầm Sơn đề xuất tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; cho phép nghiên cứu thí điểm xây dựng thí điểm một số loại hình dịch vụ mới như vui chơi, giải trí dưới nước, tour tham quan đảo Mê, nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho khu vực phía Nam của đô thị du lịch Sầm Sơn.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quản lý giá dịch vụ, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cung ứng điện, công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hai địa phương chủ động hơn trong ứng dụng chuyển đổi số, khai thác các nền tảng truyền thông để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho du khách; đồng thời tăng cường liên kết, hình thành chuỗi sản phẩm, sự kiện nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của khách.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn trong việc duy trì đà tăng trưởng du lịch, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn phát sinh từ việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí khẳng định, Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn có tài nguyên du lịch phong phú, vị trí thuận lợi, hạ tầng tương đối đồng bộ, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, như: sản phẩm du lịch còn đơn điệu, tính mùa vụ rõ nét; dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh tế ban đêm phát triển chưa tương xứng; chất lượng dịch vụ chưa bền vững, vẫn còn vi phạm về quản lý giá, hoạt động xe điện; hiệu quả xúc tiến, quảng bá và chuyển đổi số còn hạn chế; công tác phối hợp, phân cấp quản lý nhà nước về du lịch theo mô hình mới còn lúng túng...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai phường khẩn trương rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện các phương án quản lý dịch vụ du lịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị và văn minh thương mại... Đồng thời, tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong mùa cao điểm.

Đồng chí cũng định hướng hai phường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức lễ hội và các hoạt động chào hè 2026 theo hướng: lễ hội chính tổ chức tại phường Sầm Sơn, các hoạt động hưởng ứng được triển khai tại phường Nam Sầm Sơn, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn, tránh trùng lặp, manh mún. Về lâu dài, hai địa phương cần liên kết phát triển sản phẩm, trong đó Nam Sầm Sơn có thể tạo điểm khác biệt bằng các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm cao cấp gắn với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

Đối với các kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ hai địa phương triển khai đúng quy định; đồng thời yêu cầu các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với nhau, góp phần xây dựng hình ảnh Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn ngày càng văn minh, hấp dẫn, xứng đáng là điểm đến trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Vlasta Sầm Sơn (phường Nam Sầm Sơn)...

... và các điểm đến, khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch tại phường Sầm Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra tại một số điểm đến, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn.

Hoài Anh