Chủ động phòng ngừa nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ dịp Tết Nguyên đán

Thời tiết lạnh kết hợp với sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường và tiệc tùng kéo dài đang trở thành “cú hích” nguy hiểm đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu không chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ thì số ca tăng huyết áp kịch phát và đột quỵ sẽ còn gia tăng mạnh trong những ngày Tết.

Tuần giáp Tết, số lượng bệnh nhân đột quỵ tại hệ thống y tế Hợp Lực tăng khoảng gần 20%.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, dịp Tết Nguyên đán hằng năm là thời điểm nguy cơ gia tăng các ca tăng huyết áp kịch phát và đột quỵ. Sự thay đổi đột ngột về chế độ sinh hoạt, ăn uống, cùng với yếu tố thời tiết lạnh đặc trưng những tháng đầu năm được xác định là những tác nhân chính làm gia tăng các biến cố tim mạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua thống kê các năm trước, số bệnh nhân nhập viện do tai biến mạch máu não trong kỳ nghỉ Tết thường tăng từ 15–25% so với thời điểm bình thường. Trong đó, phần lớn là người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường nhưng kiểm soát bệnh chưa tốt.

Năm nay, mặc dù mới là những ngày giáp Tết nhưng số ca nhập viện vì các bệnh lý tim mạch như: tăng huyết áp, đột quỵ cũng đã tăng khoảng 15%. Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Bích, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phân tích: “Trong dịp Tết, chế độ dinh dưỡng nhiều muối, nhiều chất béo, sử dụng rượu bia kéo dài khiến huyết áp dễ tăng cao. Bên cạnh đó, thói quen thức khuya, sinh hoạt thất thường, ít vận động và tâm lý chủ quan trong việc dùng thuốc điều trị đối với những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính là những yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến tăng huyết áp đột ngột. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết lạnh, mạch máu co lại, huyết áp có xu hướng tăng cao hơn, làm tăng nguy cơ xuất huyết não hoặc nhồi máu não”.

Chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ bị xáo trộn những ngày Tết là yếu tố nguy cơ khiến các bệnh lý tim mạch, đột quỵ gia tăng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, đóng trên địa bàn phường Hàm Rồng và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, đóng trên địa bàn phường Đào Duy Từ, tuần giáp Tết, số ca nhập viện do đột quỵ tăng khoảng 15%. Bác sĩ Lê Trọng Thuận, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ não, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết: “Dự báo số ca bệnh tim mạch, đột quỵ có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày nghỉ Tết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để kịp thời xử trí các tình huống khẩn cấp”. Bác sĩ Thuận cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa đột quỵ bằng cách duy trì uống thuốc theo đơn đối với những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, kiểm soát huyết áp thường xuyên, hạn chế rượu bia, giảm ăn mặn, giữ ấm cơ thể và duy trì vận động phù hợp.

Các bác sĩ cho biết, những đối tượng có nguy cơ cao trong dịp Tết bao gồm: người cao tuổi; người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường; người thừa cân, béo phì; người hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên; người ít vận động và mất kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, căng thẳng tâm lý, thay đổi giờ giấc sinh hoạt và thiếu ngủ kéo dài cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân thay đổi hành vi theo hướng lành mạnh trong những ngày Tết để đảm bảo sức khỏe.

Để phòng ngừa các biến cố tim mạch, đột quỵ trong dịp Tết, bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá, giảm muối và chất béo trong khẩu phần ăn, tăng cường rau xanh và trái cây. Việc vận động nên được duy trì đều đặn ở mức độ nhẹ nhàng, tránh gắng sức đột ngột. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tuân thủ điều trị là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phòng bệnh luôn là giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất. Việc thay đổi hành vi theo hướng lành mạnh trong những ngày Tết không chỉ giúp giảm nguy cơ các bệnh lý về huyết áp, tim mạch, đột quỵ mà còn góp phần bảo đảm một mùa xuân an toàn, trọn vẹn cho mỗi gia đình.

Thuỳ Dung