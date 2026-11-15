Chủ động nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công các trường nội trú liên cấp

Cùng với nỗ lực của tỉnh trong điều tiết, cấp phép khai thác mỏ khoáng sản, chủ đầu tư và các nhà thầu đang thực hiện nhiều giải pháp chủ động nguồn vật liệu xây dựng, phục vụ quá trình thi công các dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đất liền.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Pù Nhi đang được khẩn trương thi công phần móng.

Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp TH&THCS tại khu vực biên giới đất liền. Theo quyết định phê duyệt, có 5 trường được xây mới toàn bộ, gồm các xã: Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Tén Tằn, Hiền Kiệt và Mường Chanh. 4 trường được xây mới kết hợp cải tạo, mở rộng diện tích gồm: Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và Quang Chiểu. Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, Nhà nước cũng đầu tư đồng bộ, hiện đại trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của học sinh và giáo viên. Dự kiến các dự án này được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

Trước khi triển khai các dự án, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu và khả năng cung cấp vật liệu xây dựng ở các mỏ quanh khu vực. Theo đó, 10 dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS sẽ cần khoảng 127.130m3 cát và 128.520m3 đá xây dựng các loại. Trong khi nguồn đất san lấp được tận dụng từ việc san gạt ở vị trí cao, đắp xuống vị trí thấp.

Hiện tại, các công trình ở giai đoạn đầu thi công, các nhà thầu đang tập trung đào đắp, san gạt tạo mặt bằng, thi công phần móng, vật liệu xây dựng chủ yếu là sắt, thép và bê tông tươi thương phẩm. Nhu cầu về cát, đá xây dựng chưa trở nên gay gắt. Trong khi đó, các mỏ trong khu vực, như: Mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan (xã Quan Sơn), mỏ đá của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hùng Lộc (xã Mường Lát), mỏ cát của Công ty TNHH Tư vấn và Quy hoạch Thanh Hóa (xã Quý Lương), mỏ cát của Công Ty TNHH Tiến Phương (tỉnh Phú Thọ) đang là nguồn cung vật liêu xây dựng cho các dự án này.

Theo ông Lê Hoàng Linh, Trưởng Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh, hiện tại nguồn cung vật liệu xây dựng quanh khu vực cho 10 dự án trường nội trú liên cấp đang đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, vào giai đoạn cao điểm thi công, các dự án đồng thời cần lượng lớn vật liệu xây dựng thì công suất khai thác tại các mỏ không đáp ứng được nhu cầu.

Trước thực tế này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin về các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng có khả năng cung cấp, làm rõ trữ lượng, công suất khai thác, chủng loại, chất lượng vật liệu, khả năng cung ứng và phạm vi, cự ly vận chuyển để các nhà thầu được biết, chủ động nguồn cung. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối việc kết nối nhu cầu vật liệu của các dự án với các mỏ có khả năng cung cấp, nhất là trong trường hợp nhiều dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu cùng thời điểm.

Về phần đơn vị thi công, nhiều doanh nghiệp cũng đã tranh thủ tập kết, dự trữ vật liệu xây dựng, đề phòng tình trạng khan hiếm và tăng giá như thời điểm đầu năm 2025. Như tại Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, cùng với việc tập trung đào đắp, tạo mặt bằng thi công hạng mục móng, Tổng Công ty CP Miền Trung đã san gạt, xây tường bao, tạo bãi tập kết vật liệu xây dựng. Hiện tại, ngoài khối lượng lớn sắt, thép, xi măng, công ty đã tập kết hơn 500m3 cát, đá trên công trường.

Ông Lê Văn Trưởng, chỉ huy trưởng công trường, cho biết: Ngoài huy động lượng lớn nhân lực, phương tiện máy móc, Tổng Công ty CP Miền Trung đã chủ động kế hoạch, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu cát, đá xây dựng trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời ký kết với các doanh nghiệp cung ứng, chủ động bê tông tươi thương phẩm và các loại cát, đá vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, trên thực tế, do khu vực triển khai dự án là đồi núi, địa hình chia cắt, không phải công trường nào cũng có mặt bằng đủ rộng để tập kết sẵn vật liệu xây dựng. Sau khi hoàn thiện phần móng công trình, dự kiến từ tháng 12/2026, các dự án sẽ đồng loạt thi công các hạng mục tường, dầm, sàn, cùng lúc cần lượng lớn cát, đá, xi măng... Ngoài ra, nhiều dự án ở cách quá xa trạm trộn bê tông tươi thương phẩm, thời gian vận chuyển dài nên không có doanh nghiệp cung cấp.

Trưởng Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh, ông Lê Hoàng Linh cho biết thêm: Hiện tại, UBND tỉnh đang thực hiện các bước quy trình, thủ tục để cấp phép khai thác mỏ cát tại các xã: Hồi Xuân, Thiên Phủ, Trung Lý, đáp ứng nhu cầu cát xây dựng của 10 dự án trường liên cấp tại các xã biên giới. Cùng với đó, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu bổ sung thêm các máy trộn bê tông tại chỗ (loại công suất 4m3/mẻ trộn), đảm bảo nhu cầu về bê tông thi công các dự án.

Bài và ảnh: Đồng Thành