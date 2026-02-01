Chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân ở miền núi

Hiện tại, bà con nông dân trong tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng đã gieo cấy xong vụ chiêm xuân 2025-2026. Đây là thời điểm mà nhu cầu sử dụng nguồn nước để tưới dưỡng cho cây lúa rất lớn, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Như Thanh vận hành trạm bơm Đồng Lớn.

Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Như Thanh hiện quản lý, khai thác 8 hồ, 6 trạm bơm, phục vụ 1.860ha, trong đó có 930,19ha lúa vụ chiêm xuân. Ông Trương Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Như Thanh, cho biết: Để chủ động phục vụ đủ nước tưới cho cây trồng trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp với các xã củng cố các tổ, đội thủy nông tại cơ sở nhằm chủ động làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nước tưới. Huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị, vật tư dự trữ, tu sửa kênh mương bị hư hỏng; kiểm tra, duy tu sửa chữa máy móc, thiết bị các trạm bơm tưới. Chi nhánh đã cử nhân viên túc trực tại các trạm bơm, đầu mối, cuối nguồn để điều tiết vận hành nguồn nước lẫn vệ sinh kênh mương, phục vụ tưới. Lập lịch tưới luân phiên cho các cấp kênh trong từng hệ thống tưới, thông báo rộng rãi lịch tưới để người dân biết và thực hiện. Ngoài ra, chi nhánh cùng các cấp chính quyền đã lên kế hoạch cụ thể để dẫn truyền nước phòng trừ khi có hạn hán xảy ra. Do chủ động được nguồn nước tưới, đến nay diện tích lúa trên địa bàn các xã đang phát triển, sinh trưởng tốt.

Vụ chiêm xuân 2025-2026, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã ký hợp đồng tưới tiêu cho 53.600ha, trong đó các xã miền núi 9.500ha. Để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, ngay từ đầu năm công ty đã chỉ đạo các chi nhánh tưới luân phiên và tưới tiết kiệm nước. Huy động nguồn nhân lực nạo vét các kênh dẫn nước và bể hút các trạm bơm để đảm bảo công tác tưới phục vụ sản xuất; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tưới luân phiên và tưới tiết kiệm. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy bơm và các công trình thủy lợi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo nước tưới cho vụ mùa; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo vét kênh mương để dẫn nước, cấp nước luân phiên theo từng hệ thống giúp nguồn nước được thông suốt từ đầu nguồn đến mặt ruộng...

Bên cạnh việc rà soát, duy tu, bảo dưỡng máy bơm không đảm bảo, công ty đang tiếp tục theo dõi dự báo tình hình khí tượng thủy văn để cân đối khả năng nguồn nước cho từng công trình lẫn nhu cầu sử dụng nước của bà con nông dân. Từ đó lên kế hoạch tưới, phòng chống hạn hán; xây dựng các kịch bản khi đủ nước, khi thiếu nước vừa, khi thiếu trầm trọng... để chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Đồng thời, lắp đặt các máy bơm dã chiến tại các chi nhánh để bơm tiếp nguồn chống hạn; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các trạm bơm... Phối hợp với Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, các nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng xây dựng kế hoạch lấy nước, điều chỉnh kế hoạch hàng tháng để phù hợp với yêu cầu dùng nước của hệ thống tưới Bái Thượng.

Ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Sông Chu nhận định: Hiện nay, nguồn nước trữ tại các đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn các huyện miền núi cơ bản bảo đảm phục vụ cho sản xuất và người dân. Tuy nhiên, không chủ quan do diễn biến thời tiết khó lường, vì vậy công ty đã xây dựng các kịch bản thiếu nước để chủ động ứng phó trong mọi tình huống, quyết tâm không có diện tích bị thiếu nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2025-2026.

Bài và ảnh: Khắc Công