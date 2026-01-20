Chủ động công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ đông xuân

Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ khô hạn gia tăng trong mùa khô, các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân, nhất là cho vụ đông xuân - vụ sản xuất có ý nghĩa quyết định đến sản lượng và hiệu quả nông nghiệp cả năm.

Xã Thọ Xuân huy động nhân lực ra quân làm thủy lợi mùa khô.

Vụ đông xuân 2025-2026, xã Hoằng Sơn có kế hoạch gieo trồng 1.080ha cây trồng các loại. Để bảo đảm nguồn nước, ngay từ cuối năm 2025, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô trên toàn địa bàn. Trong những tháng qua, các tuyến kênh mương nội đồng, mương tiêu thoát nước bị bồi lấp, thu hẹp dòng chảy trên địa bàn xã đang được nạo vét, khơi thông; mái đê, bờ vùng, bờ thửa được phát quang, chỉnh trang gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn nước tưới, tiêu úng khi cần thiết. Xã đã huy động tối đa sự tham gia của Nhân dân cùng với các phương tiện, dụng cụ, vật tư sẵn có tại địa phương, vừa tiết kiệm chi phí, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của người dân trong bảo vệ công trình thủy lợi gắn liền với quyền lợi sản xuất của chính mình. Đến ngày 15/1/2026, tổng khối lượng nạo vét thủy lợi mùa khô trên địa bàn xã đạt khoảng 11.500m3 với sự tham gia đóng góp 8.625 ngày công của người dân thực hiện trên toàn bộ hệ thống kênh mương trên địa bàn. Qua đó, bảo đảm dẫn đủ nước cho gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ đông xuân và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, hạn chế tình trạng xuống cấp, hư hỏng do thiếu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Sơn, Lê Trọng Hòa: “Việc địa phương chủ động ra quân làm thủy lợi mùa khô năm nay được triển khai với mục tiêu vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, duy tu các công trình thủy lợi, vừa bảo đảm hệ thống kênh mương, công trình đầu mối tưới tiêu thông suốt. Đây là yếu tố then chốt để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2026, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, chủ động nguồn nước cho vụ đông xuân 2025-2026 trong bối cảnh thời tiết được dự báo còn tiềm ẩn nhiều bất lợi. Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, UBND xã đã giao chỉ tiêu nạo vét thủy lợi mùa khô cụ thể cho từng thôn, gắn trách nhiệm của cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở trong việc tổ chức thực hiện. Song song với đó, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm các hạng mục được triển khai đúng kế hoạch, đúng kỹ thuật và an toàn”.

Từ tháng 11/2025, các địa phương và đơn vị thủy nông trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng với quy mô lớn. Nhiều hạng mục được triển khai đồng bộ như đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; giải tỏa các vật cản, vớt bèo rác trên toàn hệ thống kênh mương nhằm khơi thông dòng chảy, chống ách tắc; xử lý các trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng kênh, sông tiêu gây cản trở việc dẫn nước. Đến ngày 15/1/2026, toàn tỉnh đã nạo vét được trên 1,3 triệu m3 đất, bùn, đạt 107,7% kế hoạch đề ra. Trong đó, khối lượng nạo vét trên các tuyến kênh liên xã đạt trên 447.000m3, kênh nội đồng đạt trên 858.000m3.

Song song với việc nạo vét, cải tạo hệ thống kênh mương, các địa phương còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, HTX nông nghiệp tổ chức kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm tập trung, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp nước trong các thời điểm cao điểm của sản xuất. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi cũng căn cứ lịch thời vụ, nhu cầu nước của từng vùng sản xuất để xây dựng kế hoạch cung cấp, điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô, tu sửa, cải tạo các công trình xuống cấp, chủ động xây dựng phương án chống hạn cho vụ xuân 2026 trong điều kiện có thể xảy ra thiếu nước cục bộ hoặc kéo dài.

