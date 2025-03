Chờ sự trở lại của chiếc vạch

Vỉa hè dành cho người đi bộ. Điều đó được hiến định trong luật và mặc định trong tư duy của mỗi người. Thế nhưng, nhiều con đường ở TP Thanh Hóa dù được mở rộng thêm, nhưng hè phố thì có cảm giác ngày càng chật chội hơn, người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.

Cách đây 12 năm, một chiến dịch dẹp bỏ bán bình, lều quán, hàng rào xây dựng trái phép ở vỉa hè được chính quyền thành phố thực hiện quyết liệt, nhiều người gây áp lực nhưng đều phải phá. Có kết quả tốt như vậy bởi vì thời điểm ấy thành phố huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là lực lượng quản lý đô thị, công an phường, xã ngày đêm bám hè phố. Nhưng rồi sau khi chiến dịch kết thúc chỉ một thời gian ngắn, nhiều chiếc bán bình và tường rào lại tái chiếm hè phố. Những bản báo cáo sau đó chỉ ra nguyên nhân là do thiếu kinh phí, thiếu lực lượng để duy trì...

Cách đây 8 năm, thành phố lại ra quân lập lại trật tự trên vỉa hè, những vạch sơn được kẻ ở nhiều con phố nhằm phân cách khu vực người dân được phép để ô tô, xe máy, kinh doanh di động và khu vực dành cho người đi bộ. Thế nhưng không lâu sau người dân lại thản nhiên vi phạm. Chiếc vạch cứ thế mờ dần, và có lẽ đến giờ chẳng còn mấy ai nhớ rằng trên vỉa hè ở nhiều con phố từng có sự xuất hiện của chiếc vạch phân định ranh giới nữa.

Vạch trên đường phố do cơ quan quản lý giao thông, quản lý trật tự đô thị kẻ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Chiếc vạch vì thế là sự đại diện cho pháp luật, dù có hay không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì nó cũng cần phải được tôn trọng. Dĩ nhiên, để chiếc vạch được tôn trọng đòi hỏi phải thường xuyên có sự kiểm tra, xử phạt đối với người vi phạm. Đối với những vị trí bị mờ phải được kẻ lại để người dân nhận biết. Tuy nhiên, những việc ấy lại chưa trở thành điều thường xuyên, quen thuộc. Và chắc hẳn lý do vẫn là do thiếu lực lượng, thiếu kinh phí và vượt quá chức năng, thẩm quyền cấp phường, xã.

Có thể là vậy, và nếu đúng là như vậy thì người dân thành phố đang chờ đợi trật tự hè phố sẽ sớm được lập lại sau khi giải tán Công an thành phố, lực lượng và quyền hạn của công an phường, xã được tăng lên. Trong tương lai gần, khi không bố trí chính quyền cấp huyện như định hướng, đồng nghĩa chính quyền cấp phường, xã sẽ được tăng cường, phân cấp thêm chức năng, quyền hạn. Rất nhiều điều đang cho thấy bộ máy chính quyền cơ sở sẽ mạnh hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả sẽ cao hơn, gần dân, bám cơ sở hơn. Trong đó, trật tự đô thị, an toàn giao thông ngay từ phường, xã cũng sẽ mạnh hơn, không phải chờ đợi cấp trên nữa, cũng chẳng còn lý do gì để đổ lỗi là thiếu lực lượng hay không đủ thẩm quyền... Nhiều người tin vỉa hè ở thành phố rồi sẽ thông thoáng trở lại, người đi bộ được trả lại không gian của mình. Họ đang chờ đợi.

Hạnh Nhiên