Chỉnh trang đô thị đón xuân về

Trên các tuyến đường của phường Hạc Thành, công tác chỉnh trang đô thị đang được khẩn trương thực hiện, tạo cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp” để đón chào một mùa xuân mới.

Phường Hạc Thành rực rỡ cờ hoa chào đón mùa xuân mới.

Những ngày này, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian để “thay áo mới” cho phường Hạc Thành đón xuân. Là đô thị trung tâm của cả tỉnh nên việc chỉnh trang đô thị không chỉ cho riêng phường Hạc Thành mà còn cho diện mạo của tỉnh. Bởi thế, từ vòng xuyến Nguyệt Viên, vòng xuyến Chim Hạc đến dải phân cách đại lộ Nguyễn Hoàng, đại lộ Lê Lợi, đại lộ Võ Nguyên Giáp... nhiều cụm pano lớn, nhiều câu khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ và chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được lắp đặt. Những chậu hoa rực rỡ sắc màu hòa cùng những lồng hồng kỳ đỏ thắm tung bay phấp phới làm cho không khí mùa xuân càng thêm rộn ràng.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, hơn 2.000 hồng kỳ đã được cắm trên các tuyến đường chính của phường Hạc Thành. Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cụm pano tuyên truyền, những chậu hoa, cây cảnh các loại cũng được thay mới. Khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi được trang trí bằng những câu khẩu hiệu chào mừng, cùng nhiều chậu hoa xếp thành thảm dọc khuôn viên, tạo điểm nhấn nổi bật cho diện mạo của phường. Không chỉ trên các tuyến phố hay các công trình công cộng, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp cũng được tô điểm bằng màu đỏ của cờ Tổ quốc, hồng kỳ, cùng những chậu hoa thắm sắc, những băng rôn, khẩu hiệu... tạo sự hân hoan, phấn khởi trước một mùa xuân mới.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động tối đa nhân lực thu gom rác thải. Chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, cho biết: “Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên hầu hết công nhân đều tăng ca, bảo đảm rác thải không bị tồn đọng. Từ nay đến tết, chúng tôi làm việc không quản ngày đêm, kể cả thời điểm đón giao thừa. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm môi trường luôn sạch đẹp cả trước, trong và sau tết”.

Theo kế hoạch của UBND phường Hạc Thành, các hộ dân bán hoa, cây cảnh sẽ dừng kinh doanh vào chiều ngày cuối cùng của năm cũ để công nhân dọn dẹp, thu gom rác, trả lại vỉa hè thông thoáng cho các tuyến phố trước giờ đón giao thừa và vận chuyển hết rác trong đêm 29 tết. Ngoài ra, các tổ dân phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, tích cực chỉnh trang nhà cửa, khu phố, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tươi mới.

Công tác trật tự đô thị là một trong những hoạt động được UBND phường chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: “Tết Nguyên đán là thời điểm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường gia tăng. Giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện, công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lề đường kinh doanh, buôn bán; thu gom các chậu cây cảnh, tháo dỡ bảng, biển quảng cáo đặt sai quy định, tháo dỡ các bán bình, mái che, mái hiên lấn chiếm vỉa hè; bó gọn hệ thống dây điện, cắt các cây dọc tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ gây mất thẩm mỹ và mất an toàn, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị của phường”.

Cùng với đó, Công an phường đã giải quyết dứt điểm chợ cóc ngõ 198 Lê Lai, chợ cóc ngõ 77 Hải Thượng Lãn Ông, chợ cóc Lò Chum, chợ cóc Tô Vĩnh Diện... không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, buôn bán. Đặc biệt, trên 22 tuyến phố chính đã có chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị. Riêng tuyến đường đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân, Bà Triệu, Hải Thượng Lãn Ông tiêu chí “sáng, sạch, đẹp” đang hiện hữu rõ nét.

Cùng với phường Hạc Thành, các doanh nghiệp viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel đã chủ động tháo dỡ 630 biển quảng cáo lắp đặt trên các tuyến phố chính không đảm bảo mỹ quan đô thị. Công ty Quảng cáo Hatuba tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo giữa tuyến đại lộ Lê Lợi. Ngành điện lực đã và đang tiến hành chỉnh trang, thay mới hệ thông bóng điện trên các tuyến phố chính, trong đó tuyến đại lộ Lê Lợi đã cơ bản đáp ứng tiêu chí “sáng và đẹp”.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Để chống ùn tắc giao thông tại một số vị trí trọng điểm, lực lượng công an đã cắm biển báo và bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, cắm chốt để điều khiển giao thông. Các tổ dân phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông; đồng thời huy động các lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các điểm, nút giao thông phức tạp.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn phường Hạc Thành đang được triển khai theo đúng kế hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân. Qua đó, phát huy sức mạnh nội lực để Hạc Thành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm mới.

Bài và ảnh: Tố Phương