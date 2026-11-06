Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm, kiểm tra Trung đoàn 762

Sáng 6/11, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 762.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình trồng rau xanh tại khu tăng gia sản xuất tập trung của Trung đoàn 762.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cảnh quan môi trường doanh trại, hệ thống vườn, ao, chuồng và hoạt động tăng gia sản xuất; đồng thời nắm tình hình công tác chuẩn bị diễn tập và nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027.

Qua kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn ghi nhận, biểu dương những kết quả Trung đoàn 762 đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường và chăm lo đời sống bộ đội.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên cán bộ Trung đoàn 762.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, Trung đoàn cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; diễn tập vòng tổng hợp của Tiểu đoàn 1.

Trong đó, chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, lựa chọn địa hình phù hợp, sát thực tế; tăng cường tổ chức luyện tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm các cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt chất lượng cao.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027, đồng chí yêu cầu Trung đoàn chủ động chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm; làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, lựa chọn, bố trí quân số phù hợp; chú trọng rà soát, phát hiện năng khiếu, sở trường của chiến sĩ mới ngay từ đầu để có kế hoạch bồi dưỡng, phát huy hiệu quả trong quá trình huấn luyện.

Bên cạnh đó, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục quan tâm củng cố, chỉnh trang cảnh quan môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; quy hoạch hệ thống vườn, ao, chuồng khoa học, hợp lý, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)