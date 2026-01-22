Châu Âu tiến hành chiến dịch triệt phá ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 21/1, cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã triệt phá một đường dây ma túy tổng hợp lớn hoạt động tại nhiều quốc gia trong chiến dịch “lớn nhất từ trước đến nay," giáng đòn mạnh vào tội phạm có tổ chức.

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm Tội phạm có tổ chức nghiêm trọng của Europol, lực lượng an ninh đã phá hủy 24 phòng thí nghiệm quy mô công nghiệp và thu giữ khoảng 1.000 tấn hóa chất được sử dụng để sản xuất các loại ma túy đường phố như MDMA, amphetamine và meth. Hơn 85 người đã bị bắt giữ, trong đó có 2 nghi phạm cầm đầu, đều đến từ Ba Lan. Phần lớn những người bị bắt cũng là người Ba Lan, bên cạnh một số công dân Bỉ và Hà Lan.

Chiến dịch kéo dài một năm với sự tham gia của cảnh sát Bỉ, Cộng hòa Séc, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. Chiến dịch được tiến hành sau khi cảnh sát Ba Lan phát hiện một mạng lưới nhập khẩu lượng lớn hóa chất từ Trung Quốc và Ấn Độ hồi năm 2024.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy những hóa chất này được đóng gói, dán nhãn giả và phân phối đến các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy tổng hợp trên khắp Liên minh châu Âu (EU).

Theo Europol, ngoài những vấn đề về sức khỏe của người sử dụng, vấn nạn bạo lực, rửa tiền và ô nhiễm môi trường do mạng lưới tội phạm này cũng gây nhiều nhức nhối.

Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 120.000 lít chất thải hóa học độc hại mà nhóm tội phạm thường đổ ra đất hoặc xuống suối./.

Theo TTXVN