Chặn nguồn vũ khí, pháo nổ trái phép trước thềm Tết Nguyên đán

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động “chặn từ nguồn, khóa từ gốc”, đồng thời mở các điểm tiếp nhận để người dân tự giác giao nộp vũ khí, pháo nổ và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Công an xã Cẩm Thuỷ.

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, quyết tâm không để các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo làm ảnh hưởng đến sự bình yên của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.

Một trong những điểm nhấn trong đợt cao điểm này là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng công an cơ sở đã chủ động bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để đưa chủ trương, quy định của pháp luật đến tận từng hộ dân.

Thay vì chỉ tuyên truyền theo cách làm truyền thống, nhiều địa phương đã linh hoạt xây dựng các mô hình, cách làm phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, nhóm đối tượng. Nhờ đó, nhận thức của người dân về tác hại và hệ lụy của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo trái phép từng bước được nâng lên, chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Ông Vi Văn Quyện, ở xã Yên Thắng chia sẻ: “Tôi còn giữ lại khẩu súng từ thời đi bộ đội về làm kỷ niệm. Khi được tuyên truyền, vận động, tôi hiểu rõ chủ trương của Nhà nước nên đã tự giác giao nộp cho Công an”. Những trường hợp như ông Quyện cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác vận động, thuyết phục, lấy sự tự giác của người dân làm nền tảng.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí.

Thực tế cho thấy, dù các chế tài xử lý đối với hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép đã được quy định rất nghiêm khắc, song vào thời điểm giáp Tết, tình trạng vi phạm vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là khi pháo lậu thường được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc hoặc khu vực giáp biên giới.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động “chặn từ nguồn, khóa từ gốc”. Cùng với việc đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán pháo trái phép, lực lượng công an mở các điểm tiếp nhận để người dân tự giác giao nộp pháo và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm.

Các đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép bị lực lượng Công an Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Trương Nho Dũng, Phó Trưởng Công an xã Hậu Lộc cho biết: Lực lượng Công an xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở và cảnh sát khu vực tiến hành rà soát những người đi làm ăn xa, đặc biệt là các trường hợp thường xuyên di chuyển đến khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng, cắm chốt tại các điểm “nóng”, nhất là trong đêm giao thừa, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng công an, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động, thu hồi 357 khẩu súng các loại, hơn 200 viên đạn, 4 quả lựu đạn, 396 vũ khí thô sơ, 40 công cụ hỗ trợ và trên 200kg pháo. Đồng thời, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 18 vụ, 32 đối tượng, thu giữ thêm 1 khẩu súng, nhiều vũ khí thô sơ và hơn 1,4 tấn pháo.

Lê Quỳnh