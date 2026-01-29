“Cầu nối” giữa ý Đảng, lòng dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều tuyến đường ở xã Tân Ninh được mở rộng, đạt tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, định hướng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp. Tham mưu tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp hướng dẫn thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân...

Hệ thống tuyên giáo và dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng theo mô hình tập trung, tinh gọn, rõ người, rõ việc, gắn với chuyển đổi số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Hoạt động dân vận được đổi mới mạnh mẽ, chuyển trọng tâm từ tuyên truyền, vận động thuần túy sang lắng nghe, đồng hành và phục vụ Nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ số, đối thoại trực tiếp và hướng về cơ sở đã tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh Nguyễn Thành Luân cho biết: “Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã không ngừng đổi mới phương thức dân vận, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Cán bộ không chỉ “nói cho dân nghe” mà cùng dân làm, cùng dân chia sẻ khó khăn. Những buổi đối thoại trực tiếp hay mô hình “chính quyền thân thiện” chính là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân”.

Công tác “Dân vận khéo” đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân, biến các chủ trương thành hành động thực tế, giúp người dân tự giác hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng quê hương. Phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được hiện thực hóa qua các công trình giao thông, hệ thống điện, nhà văn hóa và trường học. Tinh thần dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tạo nên sự đồng lòng, nhất trí cao, XDNTM văn minh, bền vững. Nhờ đó, trong triển khai vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo Chỉ thị 24-CT/TU của Tỉnh ủy giai đoạn 2022-2025, xã Tân Ninh đã vận động được gần 3.000 hộ dân hiến gần 75.000m2 đất, phá dỡ tường rào, quán, cổng kiên cố, công trình phụ mở rộng trên 32km đường giao thông với bề rộng từ 6 - 8m... với trị giá đất, công trình trên đất và đầu tư xây dựng các công trình gần 380 tỷ đồng.

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, công tác dân vận của phường Bỉm Sơn cũng chuyển đổi mạnh mẽ từ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” sang nền tảng số, tạo kênh tương tác trực tuyến hiệu quả giữa người dân và chính quyền. Phường tập trung cải cách hành chính, số hóa thủ tục, hỗ trợ người dân cài đặt chứng thư số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cao chất lượng quản lý và tăng sự đồng thuận.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Công tác dân vận đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ “truyền đạt một chiều” sang đối thoại, tạo không gian cho người dân nói, phản biện và tham gia góp ý, đúng với quan điểm “dân là trung tâm, là chủ thể”. Đây cũng là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, bền vững”.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác dân vận đã góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Việc duy trì mối quan hệ “cầu nối” ý Đảng - lòng dân dựa trên phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là chìa khóa để xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Bài và ảnh: Phan Nga