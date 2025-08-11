Câu chuyện điện ảnh: Cuộc so kè đầy kịch tính của phim kinh dị và hài hước

Thị trường điện ảnh Bắc Mỹ cuối tuần qua đã chứng kiến một cuộc so kè đầy kịch tính, khi hai tác phẩm thuộc hai thể loại đối lập - kinh dị và hài hước - cùng nhau làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng doanh thu.

Nữ diễn viên Julia Garner trong một cảnh của phim "Weapons." (Nguồn: Warner Bros)

Vượt qua mọi đối thủ, bộ phim kinh dị mới mang tên “Weapons” đã xuất sắc chiếm ngôi vị quán quân với doanh thu mở màn ấn tượng 42,5 triệu USD.

Tác phẩm của hãng Warner Bros. xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của một nhóm học sinh, mang đến một làn sóng kinh hoàng và tò mò cho khán giả.

Theo chuyên gia David A. Gross của từ Franchise Entertainment Research, đây là “một màn ra mắt đáng nể” đối với một tác phẩm kinh dị nguyên tác.

Với sự tham gia của ngôi sao Julia Garner (từng nổi tiếng với phim “Ozark” ) và Josh Brolin (phim “Avengers: Infinity War” ), “Weapons” đã chứng minh sức hút của những câu chuyện rùng rợn, lôi cuốn.

Không hề kém cạnh, ở vị trí thứ hai là “Freakier Friday” - phần tiếp theo của bộ phim gia đình nổi tiếng năm 2003 của Disney.

Với sự trở lại của cặp đôi huyền thoại Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan trong câu chuyện hoán đổi thân xác, bộ phim đã thu về 29 triệu USD ngay trong tuần đầu ra mắt.

Điều đáng nói là doanh thu mở màn này không chỉ vượt xa mức trung bình của phần tiếp theo một phim hài, mà còn cao hơn đáng kể so với phần phim gốc cách đây 22 năm. Đây là minh chứng cho sự “hồi sinh” đầy thành công của một thương hiệu phim gia đình kinh điển.

Trong khi hai tác phẩm mới “làm mưa làm gió” trong tuần qua, một số bộ phim từng dẫn đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ những tuần trước đó đã phải lùi bước.

“The Fantastic Four: First Steps” của Marvel, quy tụ dàn sao như Pedro Pascal và Vanessa Kirby, đã rớt xuống vị trí thứ 3 với 15,5 triệu USD.

“The Bad Guys 2” - phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình về nhóm tội phạm hoàn lương - xếp thứ tư với 10,4 triệu USD.

Trong khi đó, “Naked Gun” - phiên bản làm lại của loạt phim hài kinh điển thập niên 1980 - khép lại top 5 với 8,4 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu./.

Những bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua: 1. Weapons - 42,5 triệu USD 2. Freakier Friday - 29 triệu USD 3. The Fantastic Four: First Steps - 15,5 triệu USD 4. The Bad Guys 2 - 10,4 triệu USD 5. Naked Gun - 8,4 triệu USD 6. Superman - 7,8 triệu USD 7. Jurassic World: Rebirth - 4,7 triệu USD 8. F1: The Movie - 2,8 triệu USD 9. Together - 2,6 triệu USD 10. Sketch - 2,5 triệu USD.

Theo TTXVN