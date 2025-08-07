Cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Sáng 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết thời gian qua, đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của của lực lượng Công an nhân dân.

"Tinh thần chung của tất cả các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực, thể hiện rõ sự hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, các chương trình đều được tổ chức theo hướng gần gũi với người dân, để người dân được tham gia giao lưu, trò chuyện trực tiếp, sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân," Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh.

Điển hình như chương trình Gala âm nhạc Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam và chuỗi các hoạt động tại khu vực hồ Gươm dịp kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Với 35.000 người tham gia, đêm gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” ngày 8/6/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Về hoạt động an sinh xã hội, trong dịp kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân Việt Nam, công an đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các nhà tài trợ tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh (Cao Bằng và Gia Lai) theo chương trình của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỷ đồng tại các địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2025, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân chi trên 54 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trợ cấp, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ; tặng quà gia đình chính sách và các hoạt động nghĩa tình khác.

Các tổ chức chính trị, xã hội trong Công an nhân dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, tri ân, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và tặng nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức loạt sự kiện như: tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (tổ chức ngày 4/8/2025 tại Trụ sở Bộ Công an, 30 Trần Bình Trọng, Hà Nội); Tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX trong Công an nhân dân (tổ chức ngày 6/8/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội)...

Bộ Công an cũng đang tổ chức triển lãm “Công an nhân dân Việt Nam-80 năm vì bình yên cuộc sống” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (triển lãm từ 5/8-14/9, tại Bảo tàng Hà Nội); triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn...

Sắp tới, Bộ Công an sẽ tổ chức sự kiện nhạc hội Cảnh sát thế giới diễn ra từ ngày 9/8-10/8 tại bờ hồ Hoàn Kiếm để người dân được trực tiếp tham gia; tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội và Khởi công xây dựng trụ sở Bộ Công an, số 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội; gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (dự kiến tổ chức đầu tháng 8/2025).

Bên cạnh đó là các chương trình “Ngày hội bình yên” gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao (tổ chức từ 16-19/8, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội); sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” (tổ chức ngày 16/8/2025, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội); Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” năm thứ X chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Cũng tại họp báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Đến nay, đã tổ chức 44 hoạt động kỷ niệm; bảo đảm hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu và có ý nghĩa chính trị sâu sắc; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ nay đến ngày 19/8, sẽ là cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với gần 40 sự kiện có ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với ngành Công an, đặc biệt là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia sắp tới.

Bộ Công an mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch truyền thông cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm, qua đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ; củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân và nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh và phòng, chống tội phạm, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tại họp báo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã trao đổi, thông tin về các kết quả cụ thể của các hoạt động kỷ niệm và nội dung trọng tâm, lịch trình các sự kiện trong thời gian tới cũng như công tác phối hợp giữa ngành công an với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về chuỗi các sự kiện niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Theo TTXVN