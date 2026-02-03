Cảnh sát giao thông đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ. Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Theo vị đại diện này, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

Camera AI “không nghỉ”

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026. Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa, mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe tăng vọt. Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, Cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng, để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điểm ùn ứ,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông thông tin.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu, bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển...

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Cục Cảnh sát giao thông cũng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn-Cà Mau. Các tổ công tác sẽ triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với 4 ca trực mỗi ngày. Tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sỹ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và các trục của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai. “Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tới tài xế một số nguyên tắc để việc đi lại dịp Tết đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe. Đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp, tránh đi vào những giờ cao điểm (7-8g30 và 16g30-19 giờ) các ngày liền kề trước và sau kỳ nghỉ bởi đây là thời điểm lượng xe tăng vọt cùng một thời điểm, vượt quá năng lực đáp ứng của hạ tầng. Tìm hiểu kỹ về lộ trình di chuyển, tránh việc đi quá nút giao cao tốc khiến lái xe phải đi thêm một chặng đường rất dài mới có lối thoát ra. Việc cố tình đi lùi hoặc đi ngược chiều sẽ bị xử lý nặng.

Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường (đặc biệt là đường cao tốc), việc đầu tiên tài xế cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... để thu hút sự chú ý của các lái xe khác. Nên đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm cách xe tối thiểu 150m và nếu có thể, hãy xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barie di động, để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố.

Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt.

Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên (gây thương vong về người), cần báo ngay cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đối với những vụ va chạm nhẹ chỉ gây thiệt hại tài sản, Cảnh sát khuyến cáo các bên liên quan có thể nhanh chóng đạt những thỏa thuận vì lợi ích chung, hoặc chụp ảnh, đánh dấu hiện trường. Nếu có thể, cần cố gắng đưa xe vào trong làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải (đối với những đoạn không có làn khẩn cấp). Tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, gây mất an toàn giao thông. Với những vụ va chạm nhẹ nhưng các bên vẫn cố ý tranh cãi giữa đường, cản trở giao thông khiến ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng sẽ xem xét xử lý.

Khi gặp ùn tắc, tài xế cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tuyệt đối không tự ý đi vào làn khẩn cấp để vượt lên.Nếu di chuyển bằng phương tiện vận tải công cộng, người dân cần trực tiếp vào bến xe hoặc những điểm đón trả khách được quy định, không bắt xe dọc đường.

Chú ý các cung đường đồi núi

Qua phân tích quy luật chung, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, những tuyến đường vùng núi cao dịp Tết sẽ có lượng xe tăng vọt so với thông thường (người dân về quê, đi du lịch...). Trong khi đó, đây là những nơi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như độ dốc cao, nhiều khúc cua, mặt đường nhỏ hẹp, thời tiết mưa và sương mù bất lợi... Để đảm bảo an toàn và tránh những vụ tai nạn đáng tiếc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ phương tiện và đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo khi lái xe.

Khi di chuyển trên đường có độ dốc, cong cua, trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, tài xế cần chú ý quan sát, giảm tốc độ xuống dưới 40km/h hoặc chậm hơn, ngay cả khi lên và xuống dốc. Đồng thời, cần bật đèn sương mù, đèn gầm; tuyệt đối không lấn sang làn đối diện để vượt khi trời sương mù bởi dễ gây va chạm đối đầu. Các xe số sàn cần đi số thấp, chú ý không rà phanh liên tục trừ khi gặp những tình huống khẩn cấp.

Nếu thời tiết xấu, đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc thì tài xế nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Số điện thoại đường dây nóng: 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông sẽ ứng trực 24/7 trong dịp Tết, sẵn sàng xử lý khi người dân phản ánh các tình huống trên cao tốc như xe khách nhồi nhét, xe gặp sự cố, tai nạn...

Cẩn trọng khi đi gần xe container

Là đơn vị phụ trách hàng trăm km cao tốc Bắc-Nam và cửa ngõ Hà Nội, chỉ huy Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo, xe container, gây thương vong và thiệt hại lớn về tài sản.

Khi gặp xe container trên cao tốc, Cảnh sát khuyến cáo tài xế cần chấp hành một số quy tắc sau: tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe container; không vượt bên phải, không đi song song lâu ở hai bên hông xe container. Khi vượt phải quan sát kỹ, vượt dứt khoát, bảo đảm an toàn; tuyệt đối không cắt đầu xe container.

Đối với tài xế xe container, cần lưu ý nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xác định rõ trách nhiệm khi điều khiển xe container là nguồn nguy hiểm cao độ xảy ra tai nạn giao thông với hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe; không uống rượu, bia và sử dụng chất cấm trước khi lái xe. Không chở quá tải, không chở hàng nguy hiểm khi không đủ điều kiện an toàn. Kiểm tra kỹ tình trạng của xe và hàng hóa trước khi đi lại./.

