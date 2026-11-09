[CẢNH GIÁC]: Tháng 10 “trắng” bão trên Biển Đông - Bình yên hay dấu hiệu bất thường?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 10 hằng năm vốn là cao điểm mùa mưa bão tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận một hiện tượng bất thường: không có cơn bão nào xuất hiện trên Biển Đông. Sự suy giảm đột ngột này không mang lại sự yên bình, mà thực chất là dấu hiệu cảnh báo: hiện tượng El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh, tác động trực tiếp và làm thay đổi các quy luật khí hậu nước ta.
Lan Phương - Phạm Nam
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