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[CẢNH GIÁC]: Tháng 10 “trắng” bão trên Biển Đông - Bình yên hay dấu hiệu bất thường?

Lan Phương - Phạm Nam
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 10 hằng năm vốn là cao điểm mùa mưa bão tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận một hiện tượng bất thường: không có cơn bão nào xuất hiện trên Biển Đông. Sự suy giảm đột ngột này không mang lại sự yên bình, mà thực chất là dấu hiệu cảnh báo: hiện tượng El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh, tác động trực tiếp và làm thay đổi các quy luật khí hậu nước ta.

[CẢNH GIÁC]: Tháng 10 “trắng” bão trên Biển Đông - Bình yên hay dấu hiệu bất thường?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 10 hằng năm vốn là cao điểm mùa mưa bão tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận một hiện tượng bất thường: không có cơn bão nào xuất hiện trên Biển Đông. Sự suy giảm đột ngột này không mang lại sự yên bình, mà thực chất là dấu hiệu cảnh báo: hiện tượng El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh, tác động trực tiếp và làm thay đổi các quy luật khí hậu nước ta.

[CẢNH GIÁC]: Tháng 10 “trắng” bão trên Biển Đông - Bình yên hay dấu hiệu bất thường?

Lan Phương - Phạm Nam

Từ khóa:

#Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #hiện tượng El Nino #Bất thường #Biển đông #Dấu hiệu #Tháng 10 #Cảnh giác #Bình yên #Mùa mưa bão #Việt nam

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