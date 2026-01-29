Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự (ANTT) và đời sống Nhân dân.

Lực lượng công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Qua nắm bắt tình hình và theo dõi kết quả đấu tranh, xác minh, làm rõ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thấy có một số thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, lòng tham vật chất và sự sợ hãi của bị hại, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi. Phương thức, thủ đoạn phổ biến hiện nay khiến người dân dễ bị “mắc bẫy” đó là: đối tượng lập nick giả người thân để lừa đảo; giả dạng shipper lừa tiền; hack tài khoản mạng xã hội; kết bạn làm quen tặng quà qua mạng; mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo; thủ đoạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản, kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với lợi nhuận cao; tạo lập trang (fanpage), hội nhóm mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp du lịch, bán vé máy bay để lừa tiền đặt cọc...

Điển hình, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà Vũ Thị K. sinh năm 1955 trú tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Thiệu Hóa, trên tay cầm một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tinh thần hoảng loạn, hoang mang, lo sợ. Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại và hỏi thăm tình hình của bà K.

Qua làm việc, công an xã xác định, bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý. Theo lời bà K. trình bày, khoảng 14 giờ ngày 11/12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là “cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa”, thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra. Các đối tượng đe dọa và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do lo sợ nên bà đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán được số tiền trên 28 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút số tiền 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì được Tổ công tác Công an xã Thiệu Hoá kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Ngoài ra, hiện nay đang xuất hiện thêm các hình thức lừa đảo khác với các thủ đoạn mới và tinh vi hơn như: Lừa đảo đầu tư tiền ảo nhị phân JPX; tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi qua các trang mạng điện tử, “app” vay tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức chơi game “tài xỉu”; lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng... Điển hình, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 35 bị can. Đường dây này do đối tượng Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999, trú tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Kết quả điều tra xác định nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo trong khoảng 2 năm hoạt động (2024-2025). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của khoảng 1.000 nạn nhân ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng thuê văn phòng tại tòa nhà K300 Office phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động. Nhóm này tự xưng là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” dù không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Nhân viên được giao kịch bản soạn sẵn để gọi điện thông báo khách hàng trúng thưởng các phần quà giá trị lớn. Nạn nhân bị yêu cầu phải mua thêm sản phẩm của công ty mới đủ điều kiện nhận thưởng. Hàng hóa được các đối tượng chào bán gồm sữa, thực phẩm chức năng hoặc thiết bị điện tử. Giá bán các sản phẩm này bị đẩy lên gấp 8-10 lần so với giá trị thực tế trên thị trường. Cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người cao tuổi sinh sống tại khu vực nông thôn. Hàng hóa được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức thu hộ (COD) để hợp thức hóa dòng tiền.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua các vụ án, vụ việc đã điều tra, khám phá cho thấy sở dĩ người dân vẫn bị bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, đe dọa chiếm đoạt tài sản phần nhiều do còn chủ quan, thiếu cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin hoặc quá hoảng sợ, thiếu những kiến thức quan trọng để tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, trong khi đó trong điều kiện mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm hoạt động... Cùng với đó, sự lơ là, sự quan tâm còn chưa thường xuyên, chặt chẽ của người thân trong gia đình đã khiến các đối tượng yếu thế, nhất là trẻ vị thành niên, người lớn tuổi... dễ trở thành nạn nhân của tội phạm.

Để công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội có hiệu quả, ngoài sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cập nhật, nắm bắt phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Đồng thời nâng cao ý thức tự phòng ngừa trong mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng nói chung đối với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương