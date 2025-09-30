Cảnh báo lũ trên sông Mã, nguy cơ sạt lở tại nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/9 khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến đêm mưa giảm dần. Tuy nhiên, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt do lũ trên sông đang lên, cảnh báo sạt lở đất tại nhiều xã.

Ảnh minh họa.

Từ đêm nay mưa giảm dần

Đêm qua và sáng sớm nay (30/9), khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 30/9, tổng lượng mưa tại Thanh Hóa khoảng 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/9, mưa giảm dần.

Lũ trên sông Mã dự báo lên mức báo động 3

Hiện nay, lũ sông Mã đang lên. Mực nước lúc 1h ngày 30/9 trên sông Mã tại trạm Giàng là 6,3m, dưới BĐ3 0,2m. Dự báo trong 12 giờ tới sẽ lên trên mức BĐ3; trong 12-24 tiếp theo dao động ở trên mức BĐ3.

Cảnh báo ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Các xã phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến, Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Sao Vàng, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Đông Tiến, Linh Sơn, Yên Thắng, Yên Khương, Văn Phú, Giao An, Đồng Lương.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại 12 tỉnh

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 29/9 đến 4h ngày 30/9), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to và còn tiếp diễn trong nhiều giờ tới.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới. (Xem chi tiết).

Khu vực Thanh Hóa, các xã được cảnh báo gồm: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Tam Lư, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng; Bát Mọt, Hợp Tiến, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Chanh, Mường Lý, Mường Mìn, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Như Thanh, Pù Nhi, Sơn Điện, Tam chung, Tam Thanh, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Yên Thọ; Công Chính, Hóa Quỳ, Mường Lát, Na Mèo, Như Xuân, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Thanh Kỳ, Trường Lâm, Xuân Thái.

NM