Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 25/8 đến 28/8/2025

Hiện nay, mực nước thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An có dao động, mực nước trên các sông khác biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo từ hôm nay (25/8) đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

LP