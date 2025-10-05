Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo có thể xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa như: sông Thao, sông Chả, sông Hoàng Long, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu.

Ảnh: Hoàng Đông

Hiện nay, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang xuống. Mực nước lúc 07h ngày 05/10 trên các sông như sau:

Trên sông Cầu (Bắc Ninh) tại trạm Đáp Cầu 4,98m, dưới báo động BĐ2 0,32m;

Trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Phủ Lạng Thương 4,46m, trên BĐ1 0,16m;

Trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại 4,06m, trên BĐ1 0,06m;

Trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Kim Tân 9,21m, dưới BĐ1 0,79m.

Từ tối nay (05/10) đến 9/10/2025, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4- 8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đấ t).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2

