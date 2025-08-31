Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường của 5 tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực (Danh sách chi tiết).

Từ 7 giờ ngày 30/8 đến 7 sáng nay 31/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đã có vừa vừa, mưa to đến rất to, trong đó lượng mưa đo được tạm trạm Xuân Khánh (Thanh Hoá) là 211,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Thanh Hoá từ 20- 60mm, có nơi trên 100mm; Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Giao An, Nguyệt Ấn; Cẩm Vân, Đồng Lương, Kiên Thọ, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh, Thanh Phong, Thanh Quân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Thắng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Hà Long, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Na Mèo, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Sao Vàng, Sơn Điện, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trung Hạ, Vân Du, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ.

NM