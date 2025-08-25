Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa

Hồi 16h30 ngày 25/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa bão hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Chi tiết tại đường link: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn)

Trong 16 giờ qua (từ 00 giờ đến 16 giờ ngày 25/8), khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Vạn Mai 135,2mm (Phú Thọ); Phong Cốc 125,2mm (Quảng Ninh); Bái Thượng 185,4mm (Thanh Hoá); Yên Thượng 172,4mm (Nghệ An); Hồ Thượng Tuy 542,6mm, Hồ Sông Rác 476.8mm (Hà Tĩnh); Hồ Sông Thai 328,8mm, Hồ Vực Tròn 307mm (Quảng Trị);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm; Quảng Trị có mưa từ 20-40m, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; riêng tỉnh Hà Tĩnh cấp 2.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được dự báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Quý Lương, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Yên Thắng; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Công Chính, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thanh Kỳ, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ; Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung.

NM