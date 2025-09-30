Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở khu vực Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Các địa phương có mưa to như: Tà Si Láng 367,4mm (Lào Cai); Mường Do 294mm (Sơn La); Lao Chải 220,4mm (Tuyên Quang); Bảo Hiệu 373mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 296,2mm (Thái Nguyên); Hồng An 254,6mm (Cao Bằng); Nhân Lý 207,9mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 226mm (Bắc Ninh); Chúc Bài Sơn 154,6mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 315,4mm (Thanh Hóa); Khê Bố 179,6mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (hơn 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hóa và Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. (Danh sách chi tiết)

Trong đó, khu vực tỉnh Thanh Hóa gồm các xã: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Phú; Bát Mọt, Cẩm Thủy, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Chanh, Mường Lý, Mường Mìn, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Như Thanh, Pù Nhi, Tam chung, Tam Lư, Tân Thành, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Vạn Xuân, Xuân Du, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ; Công Chính, Hóa Quỳ, Mường Lát, Na Mèo, Như Xuân, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Thanh, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Thái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hóa cấp 2.

Tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

NM