Căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Israel và Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar ngày 18/8 tuyên bố hủy bỏ giấy phép cư trú của các đại diện Australia tại Chính quyền Palestine. Đây được xem là hành động đáp trả việc Australia từ chối cấp phép nhập cảnh cho Nghị sỹ Simcha Rothman thuộc đảng Chủ nghĩa phục quốc tôn giáo (RZP).

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar trả lời phỏng vấn báo chí sau một hội nghị của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Quyết định của Ngoại trưởng Sa’ar được đưa ra, ngay sau khi Australia từ chối cho ông Rothman nhập cảnh. Ông dự định thực hiện chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng Do Thái tại Australia trong bối cảnh làn sóng tấn công bài Do Thái gia tăng. Tuy nhiên, thị thực của ông đã bị hủy chưa đầy 24 giờ trước chuyến bay.

Trong thông báo chính thức, Chính phủ Australia nêu rõ nguyên nhân xuất phát từ quan điểm chính trị của ông Rothman gắn với đường lối và phản ánh chính sách của RZP.

Về phần mình, Ngoại trưởng Sa’ar cho biết ông đã chỉ thị Đại sứ quán Israel tại Canberra xem xét kỹ lưỡng mọi yêu cầu xin thị thực chính thức từ phía Australia trong thời gian tới.

Quan hệ giữa Israel và Australia đang trải qua giai đoạn căng thẳng, với nhiều bất đồng ngoại giao và chính sách từ đầu năm đến nay.

Tháng 6/2025, Australia phối hợp với Anh, Canada, New Zealand và Na Uy đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben‐Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich của Israel.

Mới đây, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo sẽ công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới, theo sau động thái tương tự của nhiều nước phương Tây như Anh, Canada và Pháp...

Giới chức Australia cho biết động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và phản đối chính sách của Israel tại Gaza.

Israel bày tỏ phản đối mạnh mẽ, cho rằng quyết định của Australia không phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

Theo TTXVN