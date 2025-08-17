Cận cảnh Trung tâm Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á trước ngày khánh thành

Có mặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội ngày giữa tháng 8, phóng viên ghi nhận không khí thi công khẩn trương, tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Sảnh vào chính của Trung tâm Triển lãm Việt Nam được trang hoàng chuẩn bị cho ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tại đây, sẽ diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm - Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Giữa đại công trường rộng hàng trăm nghìn m2, mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn - biểu tượng kiến trúc mới của Thủ đô đã hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày chính thức mở cửa, ghi dấu Việt Nam trên bản đồ triển lãm thế giới.

Từ xa, mái vòm thép đồ sộ của Nhà triển lãm Kim Quy nổi bật giữa nền trời Hà Nội. Với chiều cao hơn 56m, đường kính 360m và khối lượng lên tới 24.000 tấn, đây là mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép đều do Việt Nam sản xuất, được thiết kế lấy cảm hứng từ mai rùa thần Kim Quy - biểu tượng gắn liền với truyền thuyết Cổ Loa.

Mái sảnh chính của tòa nhà triển lãm trong nhà tượng trưng cho đầu của thần Kim Quy trong khi 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân của Thần Kim Quy.

Mái vòm được thiết kế dạng giàn không gian, các kèo xuyên tâm mô phỏng nan mai rùa - gợi nhắc đến biểu tượng Thần Kim Quy trong truyền thuyết thành Cổ Loa. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, công trình còn thể hiện bước tiến vượt bậc về công nghệ xây dựng, với khả năng chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8.

Đại diện đơn vị thi công Tập đoàn Đại Dũng cho biết: “Chúng tôi huy động hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục 24/24, trong vòng 5 tháng đã hoàn thành lắp dựng mái vòm với độ chính xác gần như tuyệt đối. Sai số chỉ cho phép dưới 3mm.”

Một chiếc máy bay đang được lắp đặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Khởi công ngày 30/8/2024, dự án có kế hoạch kéo dài 2 năm nhưng đã được rút ngắn xuống chỉ còn 10,5 tháng để kịp khánh thành dịp Quốc khánh 2/9/2025. Đây là tiến độ thi công hiếm có trên thế giới.

Đơn cử, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thâm Quyến (Trung Quốc) mất 3,5 năm để hoàn thiện, hay Trung tâm Triển lãm Quốc gia Thượng Hải phải thi công 3 năm. Dù gấp rút, chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Theo chủ đầu tư - CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, mọi hạng mục đều được kiểm tra nghiêm ngặt. 100% ốc vít đều được siết kiểm tra hai lần, sử dụng công nghệ quét laser 3D để kiểm soát biến dạng.

Nổi bật nhất trong toàn bộ tổ hợp là Nhà triển lãm Kim Quy rộng 13ha trong nhà, cao 56 m, gồm 9 cửa lớn và 9 đại sảnh đa năng. Lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy - biểu tượng trường tồn và vượng khí trong văn hóa Việt, tòa nhà gây ấn tượng với mái sảnh chính màu xanh-vàng tượng trưng cho đầu Kim Quy, cùng 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân.

Các không gian bên trong có thể kết nối thành một không gian liên thông hơn 94.000m2 - trở thành không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, tổ hợp còn có 4 khu công viên triển lãm ngoài trời hơn 200.000m2 (top 3 thế giới), 3 ballroom quốc tế sức chứa 5.000 người, khách sạn Marriott 5 sao, tòa tháp văn phòng hạng A cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẵn sàng cho ngày khánh thành 19/8/2025. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo quan sát tại hiện trường, nhiều hạng mục phụ trợ như quảng trường gần 50.000m2, đài phun nước, cảnh quan cây xanh và đường giao thông đã hoàn thiện. Tại không gian quảng trường, VEC vừa thử nghiệm tổ chức 2 đại nhạc hội V Concert & V Fest, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Những màn trình diễn ánh sáng và âm thanh sống động đã biến nơi đây thành một “sân khấu quốc gia” rực rỡ, minh chứng cho tiềm năng tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có quy mô hơn 304.000m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000m2 diện tích triển lãm ngoài trời, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sở hữu hệ sinh thái triển lãm đa dạng với 9 khối triển lãm trong nhà, mỗi khối có diện tích khoảng 10.000m2 và sảnh chính quy mô 7.000m2; trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A) và 4 sân triển lãm ngoài trời, trong đó, sân Bắc có sức chứa lên đến 50.000 người - là thủ phủ của các sự kiện âm nhạc, lễ hội quốc gia, trình diễn công nghệ quốc tế.

Khi chính thức vận hành, VEC sẽ là nền tảng thúc đẩy kinh tế “Expo,” tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, xúc tiến thương mại, đồng thời nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ triển lãm toàn cầu.

Theo kế hoạch, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ chính thức khánh thành ngày 19/8/2025, đúng vào dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của Thủ đô, minh chứng cho năng lực bứt phá của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và khát vọng vươn tầm thế giới.Đáng chú ý, ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là không gian tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm - Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” một sự kiện chính trị-văn hóa trọng đại, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, văn hóa, nghệ thuật...

Mái vòm thép khổng lồ của Nhà triển lãm Kim Quy sẽ trở thành “khung trời” bao trọn hành trình 80 năm dựng xây và phát triển, là phông nền để Việt Nam tự tin kể câu chuyện của mình với bạn bè quốc tế.

Chứng kiến sự vươn mình của Trung tâm Triển lãm Việt Nam ngay trước ngày khánh thành, chúng tôi không khỏi tự hào: từ một bãi đất hoang sơ ven sông Hồng, chỉ trong chưa đầy một năm, một “kỳ quan thép” đã mọc lên, sẵn sàng trở thành điểm hẹn của những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn nhất khu vực.

Trước đó, tại phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo Triển lãm, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì vậy, công tác tổ chức phải trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc và ý nghĩa xứng đáng với hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc, đồng thời có sức hấp dẫn để thu hút đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam được thi công khẩn trương phục vụ cho khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai khẩn trương theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.” Đặc biệt, việc rà soát, thẩm định nội dung trưng bày phải đảm bảo chất lượng, trung thực, ý nghĩa, an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị huy động tối đa nguồn lực, thi công liên tục 24/7, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm,” quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phải chú trọng tổ chức tốt các chương trình phụ trợ, ẩm thực vùng miền, quảng bá hình ảnh quốc gia; bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn; lan tỏa sâu rộng thông điệp của Triển lãm đến Nhân dân và quốc tế./.

Theo TTXVN