Cầm hòa ĐKVĐ Nam Định, HLV Thanh Hóa trải lòng về cuộc khủng hoảng lực lượng và tài chính

Tối 1/2, sau trận hòa 2-2 giữa Đông Á Thanh Hóa và Nam Định tại vòng 12 LPBank V.League 2025/26, tâm điểm phòng họp báo không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn mà còn ở những chia sẻ đầy cảm xúc của HLV Mai Xuân Hợp về tinh thần chiến đấu của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn khó khăn.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Mai Xuân Hợp gửi lời cảm ơn tới toàn đội. Ông xúc động chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tập thể đội bóng – những anh em trực tiếp thi đấu trên sân cũng như những anh em không thể ra sân nhưng vẫn luôn đồng hành, hy sinh và ủng hộ đội bóng”.

Theo nhà cầm quân này, 1 điểm giành được trước nhà đương kim vô địch ở thời điểm hiện tại mang ý nghĩa rất đặc biệt.

“Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa”, ông nhấn mạnh.

HLV Mai Xuân Hợp cũng không giấu được sự trăn trở khi nói về tình trạng lực lượng. Ông cho biết đội chỉ có khoảng 13–14 cầu thủ có thể thi đấu thực sự, trong đó có những người vẫn nén đau để ra sân. “Có người lật cổ chân vẫn thi đấu, có người sốt cao vẫn ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày ra sân. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ 11 người”, ông chia sẻ.

Nhà cầm quân của Đông Á Thanh Hóa cũng thẳng thắn nhắc tới khó khăn tài chính mà CLB đang đối mặt.

“Các cầu thủ đều có gia đình, có cuộc sống riêng, trong khi CLB đang nợ lương, nợ phí và anh em ra sân thi đấu mà không có bất kỳ khoản thưởng nào. Các em chỉ đá bóng bằng tinh thần, và đó là một sự thiệt thòi rất lớn”, HLV Mai Xuân Hợp nói, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành và các nhà tài trợ để đội bóng vượt qua giai đoạn thử thách.

Về chuyên môn, ông khẳng định tinh thần không bỏ cuộc là điều toàn đội luôn giữ vững. “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng dù có thua 1-0 hay 2-0 cũng không được bỏ cuộc. Nếu thiếu quyết tâm, có lẽ trận đấu hôm nay đã vỡ từ sớm”, HLV Mai Xuân Hợp cho biết.

Ở phía bên kia, HLV Mauro Jeronimo của Nam Định tỏ ra không hài lòng với kết quả hòa, nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ.

Ông nhận định: “Thanh Hóa không phải là đội bóng yếu. Đôi khi vị trí trên bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực lực của họ”. Nhà cầm quân này cũng cho rằng khi thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của khán giả và tinh thần chiến đấu cho sự tồn tại, Thanh Hóa luôn trở nên nguy hiểm hơn.

Dù tiếc nuối với tình huống đá hỏng phạt đền cuối trận, HLV Mauro Jeronimo vẫn thể hiện sự tin tưởng vào học trò. “Chỉ những người dám bước lên thực hiện phạt đền mới có thể mắc sai lầm. Tôi tin rằng lần tới cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn”, ông nói.

Trận hòa trước Nam Định không chỉ mang ý nghĩa về điểm số với Đông Á Thanh Hóa, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu, ý chí vượt khó của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn nhiều thử thách.

Hoàng Sơn