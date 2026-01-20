Cấm Công ty Cổ phần Xây dựng HG tham gia đấu thầu trên địa bàn 6 xã, phường

Ngày 20/1, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Vacic (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng HG).

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Xây dựng Vacic (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng HG) đã có hành vi cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 khi tham gia đấu thầu gói thầu số 07 (thi công xây dựng công trình và thiết bị) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bình Sơn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.

Vì vậy, UBND tỉnh quyết định cấm công ty này tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm (kể từ ngày 20/1/2026) đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước do các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn xã Hà Trung, xã Hoạt Giang, xã Lĩnh Toại, xã Hà Long, xã Tống Sơn và phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)