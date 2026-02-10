Cải cách để người dân hài lòng

Cắt giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết, không hợp lý; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt được các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện trong suốt quá trình giải quyết TTHC, hướng đến nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết TTHC cho người dân.

Để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ TTHC, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hoặc bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn trong thực hiện; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Cùng với thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, địa phương, đơn vị để giảm thiểu các bước trung gian trong thực hiện, hằng năm, UBND tỉnh đều chỉ đạo cắt giảm tối thiểu 30 - 50% thời gian giải quyết đối với các TTHC, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo...

Năm 2025, Thanh Hóa đã tiến hành phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với 49 TTHC về đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng và kinh doanh bất động sản; đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản và việc làm. Thời gian rút ngắn từ 30 - 60% so với trước đây. Đơn cử như thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cắt giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc (giảm 60%); thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc (giảm 60%); thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh cắt giảm từ 26 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc (giảm 50%)... Thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Điều này thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm hành động của Thanh Hóa trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cũng trong năm 2025, 6 sở gồm: Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng được giao rà soát, đánh giá 20 TTHC. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có 8 TTHC đã được các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Do đó, tổng số TTHC thực hiện rà soát còn 12 TTHC. Tất cả 12/12 TTHC đã được các sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian xử lý, chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa hơn 80 triệu đồng/năm.

Thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát 60/60 TTHC đặc thù. Trong đó, số đề nghị bãi bỏ là 8 thủ tục; số đề nghị sửa đổi, bổ sung 52 thủ tục. Chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết từ 1.375 ngày xuống còn 518 ngày, cắt giảm 62,3% thời gian giải quyết (vượt chỉ tiêu giao là 50%). Nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý đã được cắt giảm, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện.

Cùng với cắt giảm thời gian giải quyết, việc công bố, công khai danh mục TTHC cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định. Năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 104 quyết định công bố TTHC, trong đó 94 quyết định công bố danh mục TTHC do Trung ương quy định (gồm 239 TTHC mới, 674 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 149 TTHC bị bãi bỏ); 10 quyết định công bố TTHC do địa phương quy định (gồm 16 TTHC mới, 10 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 17 TTHC bãi bỏ). 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý được chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ cho tổ chức, công dân theo dõi.

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, các địa phương, đơn vị đã gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết được số hóa đạt 99,83%. Các thông tin số hóa được lưu giữ tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và được đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính với 2.195 thủ tục. 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các cấp được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện quy trình điện tử và xây dựng đầy đủ các eForm điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến được nhanh chóng, minh bạch.

Việc rà soát, đánh giá, cắt giảm TTHC có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu cải cách TTHC. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện nhằm bảo đảm các quy định về TTHC ngày càng đơn giản, dễ thực hiện.

Bài và ảnh: Thu Vui