Cái “bắt tay” vì sự tiến bộ phụ nữ

Trong nhiều năm qua, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã luôn duy trì, thúc đẩy công tác phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cấp hội phụ nữ. Thông qua việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng, vay vốn và an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2024-2026, tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp; lạm phát gia tăng; căng thẳng địa chính trị giữa các quốc gia lớn kéo dài dẫn đến việc thu hẹp các chính sách tiền tệ, tài khóa. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập và đời sống của người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ tại các khu vực nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh cũng như khách hàng của TCVM Thanh Hóa.

Nhằm tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vì mục tiêu “xây dựng gia đình và cộng đồng phát triển bền vững”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 04/CTPH/HLHPN-TCVM giai đoạn 2024-2026 với 6 nhiệm vụ chính.

Với sự phối hợp chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, sau 2 năm triển khai, thực hiện, quy mô địa bàn hoạt động, số lượng khách hàng và dư nợ cho vay của TCVM Thanh Hóa không ngừng được mở rộng. Tính đến ngày 31/12/2025, TCVM Thanh Hóa đang triển khai hoạt động tại 95/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Từ việc mở rộng địa bàn hoạt động, quy mô khách hàng và dư nợ cho vay tiếp tục được nâng lên. Tổng số khách hàng vay vốn đạt 22.950 khách hàng, tăng 2.613 khách hàng, tương đương 12,8% so với thời điểm tổng kết chương trình phối hợp số 03/CTPH/HLHPN-TCVM. Dư nợ cho vay đạt 616,7 tỷ đồng, tăng 129,2 tỷ đồng, tương đương 26,5% so với thời điểm tổng kết chương trình phối hợp số 03/CTPH/HLHPN-TCVM. Tỷ lệ nợ xấu giảm 0,13% (từ 0,4% xuống 0,27%). Việc mở rộng địa bàn hoạt động của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thu nhập thấp được tiếp cận các dịch vụ tài chính và phi tài chính của TCVM Thanh Hóa.

Trong quá trình phối hợp khảo sát, mở rộng địa bàn hoạt động, TCVM Thanh Hóa đã phối hợp với Hội LHPN Thanh Hóa tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động TCVM, các sản phẩm tài chính và dịch vụ phi tài chính của TCVM Thanh Hóa đến chính quyền địa phương, hội LHPN cấp xã, thôn và hội viên phụ nữ tại các địa bàn mới mở rộng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, chính quyền địa phương và các cấp hội LHPN hiểu rõ hơn về đặc thù hoạt động của Tổ chức TCVM Thanh Hóa; hội viên phụ nữ được tiếp cận, nâng cao nhận thức về các sản phẩm, dịch vụ TCVM, coi đây là công cụ hữu hiệu trong thực hành quản lý tài chính hộ gia đình, từ đó góp phần thu hút hội viên tham gia.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2024-2026 là hoạt động đào tạo tập huấn cho khách hàng, tập trung vào các nội dung thiết thực như đào tạo tập huấn về quy định cho vay; đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính cho hội viên phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ; tập huấn ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và phát triển mô hình sản xuất xanh...

Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi thành viên trước, trong và sau khi vay vốn được hai đơn vị thực hiện nghiêm túc. Cán bộ tín dụng của TCVM Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ thẩm định 100% khách hàng trước khi giải ngân; hội LHPN cấp xã, thôn thường xuyên tham vấn ý kiến cho cán bộ tín dụng trong quy trình thẩm định khách hàng. Từ đó, giúp cán bộ sàng lọc, phê duyệt cho vay đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng. Công tác kiểm tra sau vay cũng được thực hiện nghiêm túc.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ, tỷ lệ hoàn trả vốn bình quân đạt 99,7%; đa số khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích; 100% khách hàng vay vốn tham gia gửi tiết kiệm, với dư nợ tiết kiệm bình quân đạt 5,2 triệu đồng/khách hàng.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động theo các chương trình phối hợp, hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho các cấp hội thực hiện các hoạt động chương trình phối hợp, TCVM Thanh Hóa đã đồng hành cùng hội LHPN các cấp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh như “Mái ấm tình thương”, “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”...

TCVM Thanh Hóa còn phối hợp với hội LHPN cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”; tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ khẩn cấp cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn trong tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong các năm 2024-2025 là 605 triệu đồng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những “cái bắt tay” thân tình, nồng ấm cùng hướng đến mục tiêu chung là tạo ra nhiều giá trị, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ cần được khuyến khích, nhân rộng hơn nữa. Chương trình phối hợp giữa TCVM Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa là hết sức cần thiết, phát huy được thế mạnh, vai trò và khả năng của mỗi ngành; tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thanh Hóa phát triển.

Bài và ảnh: Thùy Anh