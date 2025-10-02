Hotline: 0822.173.636   |

Các sông băng ở Thụy Sĩ tiếp tục tan chảy với tốc độ kỷ lục

Ngày 1/10, Tổ chức Giám sát Sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) công bố báo cáo cho thấy các sông băng của Thụy Sĩ đã tan chảy đáng kể trong 12 tháng qua và ghi nhận mức giảm khối lượng băng lớn thứ tư trong lịch sử.

Sông băng và hồ Trift ở Bernese Oberland, Thụy Sĩ. (Nguồn: swiss info)

Theo báo cáo năm nay của GLAMOS và Ủy ban Quan sát Tầng Băng Thụy Sĩ, từ tháng 10/2024-9/2025, các sông băng đã bị hao hụt 3% tổng khối lượng băng do mùa Đông ít tuyết, đặc biệt ở phía Đông Bắc dãy Alps của Thụy Sĩ, và các đợt nắng nóng gay gắt hồi tháng 6.

Đáng chú ý, sông băng Rhone - từng là sông băng lớn nhất châu Âu trong Kỷ Băng hà - đang thu hẹp một cách nhanh chóng và đã mỏng hơn khoảng 1,5m trong năm nay.

Cũng theo GLAMOS, khoảng 100 sông băng ở Thụy Sĩ đã biến mất trong khoảng thời gian từ 2016-2022. Cơ quan này cho rằng phần lớn các sông băng còn lại có thể biến mất vào cuối thế kỷ này.

Giám đốc GLAMOS Matthias Huss cho rằng con số 3% khối lượng băng mất đi thực sự là số lượng rất lớn.

Mặc dù tốc độ băng tan không cực đoan như năm 2022 và 2023 (lần lượt mất 5,9% và 4,4%) nhưng xu hướng băng tan nhanh đã rất rõ ràng. Ông cảnh báo rằng việc các sông băng thu hẹp đang góp phần làm mất ổn định ở các vùng núi và có thể gây ra các vụ lở băng và đá. Điển hình như vụ sập sông băng phá hủy làng Blatten ở Valais hồi tháng 5 vừa qua.

Cũng theo ông Huss, nhân loại không thể làm được gì nhiều để cứu các sông băng và các con sông này sẽ tiếp tục tan chảy, ngay cả khi khí hậu đã ổn định lại.

Chỉ khi lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu có thể giảm xuống bằng 0 trong 30 năm tới thì mới hạn chế được tình trạng băng tan nhanh đối với 200 sông băng của Thụy Sĩ./.

Theo TTXVN

