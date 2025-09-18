Các phương pháp niềng răng tại Nha khoa Quốc tế BIK

Niềng răng là một giải pháp nha khoa hiện đại giúp sắp xếp lại hàm răng thẳng đều và góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng cho mọi người. Sự phát triển của nha khoa hiện đại, các phương pháp niềng răng ngày càng đa dạng để mang lại hiệu quả cao hơn và phù hợp cho nhiều đối tượng hơn.

Đôi Nét Về Nha Khoa Quốc Tế BIK

Nha Khoa Quốc Tế BIK thành lập từ 2013 và nhanh chóng trở thành hệ thống nha khoa uy tín tại TPHCM và các tỉnh lân cận. BIK đã khẳng định vị thế của mình với chứng nhận bởi các tiêu chuẩn khắt khe như ISO 9001:2015 của Vương quốc Anh và các giải thưởng uy tín như “Top 10 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam”.

Hình ảnh Nha Khoa Quốc Tế BIK chi nhánh: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Đến với BIK, khách hàng để được trải nghiệm các phương pháp chỉnh nha hiện đại, quy trình niềng răng được cá nhân hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, các phòng khám có vị trí thuận lợi, rất thuận tiện cho khách hàng ghé để thăm khám.

Nền tảng vững chắc cho một ca niềng răng thành công

Đội ngũ bác sĩ BIK giàu kinh nghiệm - ở giữ là Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Nguyên Trưởng Khoa Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương.

Để đạt được kết quả chỉnh nha tối ưu, BIK luôn chú trọng vào hai yếu tố cốt lõi: trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ và hệ thống công nghệ hiện đại.

1. Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm

Đội ngũ bác sĩ tại BIK được đào tạo bài bản tại các trường đại học y khoa danh tiếng, có nhiều năm kinh nghiệm và sở hữu các chứng chỉ chuyên sâu về chỉnh nha, đặc biệt là niềng răng trong suốt Invisalign. Cùng với sự cố vấn chuyên môn từ Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện , nguyên Trưởng khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, mọi kế hoạch điều trị đều được xây dựng một cách khoa học, chuẩn xác và an toàn nhất cho khách hàng.

2. Ứng dụng công nghệ chỉnh nha tiên tiến

BIK tự hào là một trong những nha khoa tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình niềng răng:

Máy quét dấu răng iTero 5D: Cho phép lấy dấu răng kỹ thuật số một cách nhanh chóng, thoải mái và giúp khách hàng xem trước kết quả mô phỏng 3D chỉ sau 60 giây.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT ConeBeam 3D: Giúp bác sĩ khảo sát chi tiết cấu trúc xương hàm, từ đó lên phác đồ điều trị chính xác, giảm thiểu mọi rủi ro.

Môi trường vô trùng tuyệt đối: Quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế với máy hấp Autoclave đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Các Phương Pháp Niềng Răng Đa Dạng Tại BIK

Tùy thuộc vào tình trạng răng, nhu cầu thẩm mỹ và ngân sách, bác sĩ tại BIK sẽ tư vấn phương pháp niềng răng phù hợp nhất.

Niềng răng mắc cài kim loại : Là phương pháp truyền thống với chi phí thấp và hiệu quả cao, phù hợp cho mọi trường hợp sai lệch từ đơn giản đến phức tạp.

Niềng răng mắc cài cánh cam: Là biến thể của mắc cài kim loại, nổi bật với việc dùng các dây thun nhiều màu sắc vui mắt, tạo sự tự tin và hứng thú cho trẻ em trong quá trình điều trị.

Niềng răng mắc cài sứ : Có tính thẩm mỹ cao hơn do mắc cài làm từ sứ có màu gần giống màu răng thật, giúp người niềng tự tin hơn trong giao tiếp.

Niềng răng mắc cài tự buộc: Sử dụng hệ thống nắp trượt thông minh giúp giảm ma sát, có thể giảm đau và rút ngắn thời gian điều trị so với mắc cài truyền thống.

Niềng răng mắc cài mặt trong: Mắc cài được gắn ở mặt trong của răng, đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa vì hoàn toàn không bị lộ ra ngoài.

Niềng răng trong suốt Invisalign : Là phương pháp hiện đại nhất, sử dụng các khay niềng trong suốt có thể tháo lắp linh hoạt, mang lại sự thoải mái và tiện lợi tối đa cho người sử dụng.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi thực hiện niềng răng tại BIK.

Quy Trình Niềng Răng Chuẩn Quốc Tế

Nha Khoa Quốc Tế BIK đạt chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015 của Vương Quốc Anh

Một quy trình niềng răng tại Nha Khoa Quốc Tế BIK thường kéo dài trung bình từ 18-24 tháng và được thực hiện theo các bước chuẩn y khoa:

Thăm khám và tư vấn: Bác sĩ kiểm tra, chụp phim X-quang, quét 3D để phân tích tình trạng và tư vấn kế hoạch điều trị chi tiết. Ký hợp đồng và điều trị tổng quát: Khách hàng ký hợp đồng cam kết và được điều trị các vấn đề răng miệng (nếu có) trước khi bắt đầu. Gắn khí cụ niềng răng: Bác sĩ tiến hành gắn mắc cài hoặc giao khay niềng và hướng dẫn cách chăm sóc. Tái khám định kỳ: Theo lịch hẹn, bác sĩ sẽ kiểm tra và điều chỉnh lực siết để đảm bảo răng di chuyển đúng lộ trình. Tháo niềng và đeo hàm duy trì: Sau khi hoàn tất, khách hàng được tháo khí cụ và đeo hàm duy trì để ổn định kết quả lâu dài.

Chi Phí và Chính Sách Hỗ Trợ Tại BIK

Chi phí niềng răng tại BIK được xây dựng hợp lý, đi kèm với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, đặc biệt là chương trình trả góp 0% lãi suất , giúp khách hàng giảm bớt áp lực chi phí và yên tâm điều trị.

Để cập nhật bảng giá niềng răng mới nhất, quý khách vui lòng truy cập website chính thức của Nha Khoa Quốc Tế BIK (nhakhoaquoctebik.com).

